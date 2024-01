Nintendo kündigt zwei weitere Klassiker für Nintendo Switch Online an, über die sich Abonnenten schon sehr bald freuen können. Diesmal kommen vor allem Fans von "Golden Sun" und solche, die es vielleicht noch werden wollen, auf ihre Kosten.

So können wir uns ab 17. Januar, also nächsten Mittwoch, an "Golden Sun" und "Golden Sun: The Lost Age" versuchen. Besagte Titel erschienen in Europa am 22. Februar 2022 und am 19. September 2003 exklusiv für den Game Boy Advance und werden uns noch einmal mit einem Trailer ins Gedächtnis gerufen.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.