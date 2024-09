Weitere Klassiker für Nintendo Switch Online

Abonnenten von Nintendo Switch Online können sich jetzt über weitere Klassiker freuen. Konkret hat Nintendo diesmal vier weitere Spiele vom Super Nintendo ergänzt.

Demnach können wir uns ab heute auch in "Battletoads Double Dragon", "Big Run", "Cosmo Gang the Puzzle" und "Kunio-kun no Dodgeball da yo Zen’in Shuugou!" versuchen. Ein Trailer stellt uns das illustre SNES-Quartett noch einmal knapp zwei Minuten lang in bewegten Bildern vor.

Nintendo Switch Online ging genau heute vor sechs Jahren an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.