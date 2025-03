Zwei weitere Klassiker für Nintendo Switch Online verfügbar

Nintendo gibt bekannt, dass bereits ab heute zwei weitere Klassiker für Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar sind. Diesmal kommen dabei vor allem Fans des altehrwürdigen Gameboys auf ihre Kosten.

Demnach können sich Abonnenten von Nintendo Switch Online ab heute auch in "Donkey Kong" und "Mario’s Picross" austoben. Ersteres wurde in PAL-Gefilden am 24. September 1994 und letzteres am 27. Juli 1995 veröffentlicht. Beide Titel werden uns noch einmal mit einem etwas mehr als eine Minute langen Trailer ins Gedächtnis gerufen. Dieser bietet puren Gameplay-Charme.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.