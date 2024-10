Zwei weitere N64-Klassiker für Nintendo Switch Online

Pünktlich zu Halloween hat Nintendo zwei weitere N64-Klassiker für Abonnenten von Nintendo Switch Online veröffentlicht. Einen Trailer dazu hat man ebenfalls parat.

Hier erfahren wir, dass sich Abonnenten von Nintendo Switch Online ab jetzt auch in die Welten von "Shadow Man" und "Turok 2: Seeds of Evil" stürzen dürfen. In PAL-Gefilden wurde "Shadow Man" am 3. September 1999 für PSone, Nintendo 64 und den PC veröffentlicht. Segas Dreamcast wurde am 14. Januar 2000 versorgt. "Turok 2: Seeds of Evil" erschien dagegen bei uns bereits am 18. Dezember 1998 für Nintendos 64-Bit-Konsole. Der PC folgte am 5. März 1999.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.