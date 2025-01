Nintendo Switch: Weitere Spekulationen zum Nachfolger

Die neue Woche beginnt genauso wie die alte aufhörte, nämlich mit frischen Gerüchten zum Switch-Nachfolger. Diesmal geht es um die Leistungsfähigkeit der Hybridkonsole.

So hat sich Tom Warren von The Verge nun zur technischen Potenz des Switch-Nachfolgers geäussert. So sagt er, dass die Switch 2 (oder wie auch immer die Konsole letztlich heissen wird) nicht die Leistungsfähigkeit einer PlayStation 4 Pro haben wird. Da er dabei aber keine näheren Angaben zur Quelle seiner Information macht, müssen wir es erneut als Gerücht verbuchen.

Zudem klingt spannend, dass Zubehörhersteller Genki angeblich auf der CES 2025 über den Switch-Nachfolger sprechen wird. Da die Messe bereits morgen in Las Vegas beginnt, sollten wir also schon sehr bald um einiges schlauer sein.

Nintendo hat zum Switch-Nachfolger bisher offiziell nur gesagt, dass man ihn bis zum Ende des aktuellen Fiskaljahres vorstellen wird, was spätestens am 31. März wäre. Wir leben also nach wie vor in spannenden Zeiten.