Weiterer Klassiker für Nintendo Switch Online

Nintendo hat einen weiteren Klassiker der Videospielgeschichte für Abonnenten von Nintendo Switch Online in Aussicht gestellt. Sonderlich lange müssen wir auch gar nicht darauf warten.

Demnach kommen diesmal vor allem GBA-Fans auf ihre Kosten. So st nämlich ab 14. Februar auch "Wario Land 4" für Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar. Mit einem neuen Trailer wird uns der spassige Hüpfer noch einmal etwas mehr als eine Minute lang ins Gedächtnis gerufen. Ursprünglich erschien der Titel in PAL-Gefilden am 16. November 2001 für den Game Boy Advance.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.