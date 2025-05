Weiterer Klassiker für Nintendo Switch Online verfügbar

Nintendo gibt bekannt, dass ein weiterer Klassiker für Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar ist. Diesmal kommen dabei vor allem Liebhaber von Prügelspielen voll auf ihre Kosten.

Demnach können sich Abonnenten von Nintendo Switch Online ab heute auch in "Killer Instinct Gold" austoben. Der Prügler wird uns gleichzeitig nochmal über eine Minute lang in einem Trailer vorgestellt. Dieser besteht hauptsächlich aus In-Game-Sequenzen, die ordentlich Lust auf mehr machen. Ursprünglich erschien "Killer Instinct Gold" in PAL-Gefilden im Jahr 1997 für das Nintendo 64.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.