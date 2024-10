Weiterer N64-Klassiker für Nintendo Switch Online

Nintendo kündigt die Veröffentlichung eines weiteren N64-Klassikers für Nintendo Switch Online an. Der Release geht dabei sogar in diesem Monat über die Bühne.

So können sich Abonnenten von Nintendo Switch Online ab 25. Oktober auch über "Banjo-Tooie" freuen. Der schicke Rare-Hüpfer erschien hierzulande ursprünglich am 12. April 2001 für das Nintendo 64. Die Xbox 360 wurde am 29. April 2009 bedient. Ein knallbunter Trailer stimmt uns jetzt schonmal auf die nahende Wiederveröffentlichung ein.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021. Im September 2023 hatte der Dienst über 38 Millionen Abonnenten