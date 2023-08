Nintendo kündigt die Veröffentlichung eines weiteren N64-Klassikers für die Abonnenten von Nintendo Switch Online an. Einen Trailer dazu zeigt man ebenfalls.

Demnach ist "Excitebike 64" ab 30. August für Nintendo Switch Online verfügbar. Das Rennspiel erschien ursprünglich in PAL-Gefilden am 8. Juni 2001 für das Nintendo 64.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.