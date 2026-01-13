Year in Review für Nintendo Switch ist da

Seit Spotify vor einigen Jahren Wrapped einführte, gehört es für jedes Unternehmen mit eigener Plattform zum guten Ton, selbst ein derartiges Angebot anzubieten. Mit "Year in Review" könnt ihr nun auch auf Nintendos Hybrid-Konsole Nintendo Switch nachsehen, was ihr alles im vergangenen Jahr gespielt habt.

Solange ihr als Spieler oder Spielerin in Nord-Amerika oder Europa angesiedelt seid, steht euch dieser von Nintendo angebotene Dienst zur Verfügung. Um jedoch einen Überblick über das vergangene Gaming-Jahr zu erhalten, müsst ihr in den Einstellungen eures Nintendo-Accounts Nintendo die Erlaubnis erteilen, optionale Daten zu sammeln und diese für das Anbieten zugeschnittener Dienste und Angebote verwerten zu dürfen.

Year in Review zeigt euch nicht nur die Daten aller Inhalte der Nintendo Switch 1 - mit der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 ist diese und die hierauf gespielten Spiele ebenfalls im Jahresrückblick zu finden.