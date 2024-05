Wer schnappt sich am schnellsten sämtliche Münzen in einem Raum von "Super Mario Bros."? Oder das Schwert zu Beginn von "The Legend of Zelda"? Wer schafft das erste Level von "Super Mario Bros. 3" schneller als alle anderen? Schneller als Freundinnen und Freunde, die eigene Familie – oder gar der Rest der Welt? Es ist an der Zeit, es herauszufinden: mit "Nintendo World Championships: NES Edition", das am 18. Juli für Nintendo Switch erscheint. Der Trailer zum Spiel liefert erste Einblicke in die nostalgischen Speedrun-Herausforderungen.

"Nintendo World Championships: NES Edition" ist eine Hommage an die Nintendo World Championships der Jahre 1990, 2015 und 2017. Es bietet euch die Gelegenheit, sich in über 150 Herausforderungen aus 13 NES-Klassikern zu messen. Im Speedrun-Modus für Einzelspieler können sie sich zunächst aufwärmen und versuchen, ihre eigenen Bestzeiten zu unterbieten. Dabei schalten sie neue Herausforderungen und spielinterne Pins frei. Im lokalen Mehrspieler-Modus wiederum treten bis zu acht Teilnehmer gegeneinander an. Mitglieder von Nintendo Switch Online können sich ausserdem im Weltmeisterschaft-Modus beweisen. Hier erkämpfen sie sich Bestzeiten in fünf wöchentlich wechselnden Herausforderungen und erreichen damit womöglich einen Platz auf der Weltrangliste.

In folgenden NES-Spielen stellen die Spieler:innen ihre Speedrun-Fähigkeiten unter Beweis

Balloon Fight

Donkey Kong

Excitebike

Ice Climber

Kid Icarus

Kirby's Adventure

Metroid

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Super Mario Bros. The Lost Levels

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

Am 18. Juli erscheint neben der im Nintendo eShop erhältlichen digitalen Version auch das "Nintendo World Championships: NES Edition – Deluxe-Set". Dieses Paket enthält eine physische Version des Spiels, ein Set aus fünf Pins, 13 Motivkarten zu jeweils einem der genannten NES-Spiele sowie eine Nachbildung des goldfarbenen Retro-Game-Pak, das an die ersten Nintendo World Championships aus dem Jahr 1990 angelehnt ist. Weitere Informationen zur "Interesse vormerken"-Webseite werden demnächst bekannt gegeben. In Europa wird das Bundle exklusiv im My Nintendo Store erhältlich sein.

Der Startschuss für spannende Speedruns fällt am 18. Juli, wenn "Nintendo World Championships: NES Edition" für die Nintendo Switch erscheint.