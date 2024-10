Der Nintendo World Championships: NES Edition Streamer Showdown

Acht Spielerinnen & Spieler aus ganz Europa treten auf der Paris Games Week an, um zum Retro-Speedrun-Champion gekürt zu werden

Schnelligkeit, Präzision und absolute Konzentration sind gefragt, wenn acht Streamer:innen aus ganz Europa am 26. Oktober im Rahmen der Paris Games Week zum Nintendo World Championships: NES Edition Streamer Showdown antreten. Wer den deutschen Vertreter von den Rocket Beans vom heimischen Bildschirm aus anfeuern will, kann den Livestream am 26. Oktober ab 16:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Nintendo verfolgen.

Die Teilnehmer beweisen ihr Können in rasanten Speedrun-Aufgaben – und nur, wenn sie diese schnell genug abschliessen, können sie ihre Konkurrenz ausstechen. Zunächst werden die acht Speedrunner in der Vorrunde in zwei Gruppen zu je vier Spielern eingeteilt. Danach gilt es, sich in vier der insgesamt 13 beinhalteten NES-Klassiker zu beweisen: "Super Mario Bros. 2", "Zelda II – The Adventure of Link", "Super Mario Bros. 3" und "Kirby’s Adventure". Die beiden schnellsten Streamer der zwei Gruppen erreichen das Finale. Dort stellen sie sich dem ultimativen Speedrun: Sie müssen "Donkey Kong" und "Super Mario Bros." in ihrer Gesamtheit sowie Welt 1 von "Super Mario Bros. 3" bewältigen.

Rocket Beans (Deutschland)

Mynthos (Frankreich)

RayBacon (Spanien)

Josephyr (Vereinigtes Königreich)

Vikingplays (Italien)

AnnieFuchsia (Schweden)

Seto (Polen)

Samora (Niederlande)



Wer kann den Streamer Showdown für sich entscheiden? Das entscheidet sich am 26. Oktober ab 16:00 Uhr auf der Paris Games Week – und im Livestream auf YouTube.