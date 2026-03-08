amiibos werden wieder teurer

Nintendo hebt erneut die Preise für seine amiibo-Figuren an. Wie aus neuen Vorbestellungen hervorgeht, erreicht ein kommendes Modell sogar einen neuen Höchstpreis innerhalb der Reihe. Betroffen ist unter anderem ein amiibo zum Spiel „Kirby Air Riders“, genauer gesagt die Figur „King Dedede & Tank Star“, die am 2. Juli erscheinen soll.

Der Preis der Figur liegt deutlich über dem Niveau früherer amiibo-Veröffentlichungen und markiert damit einen neuen Rekord für die Sammelfiguren - "King Dedede & Tank Star" wird im eShop für 49,90 CHF angeboten. In den vergangenen Jahren sind die Preise der Figuren bereits schrittweise gestiegen, wobei Nintendo zunehmend auf grössere und aufwendiger gestaltete Modelle setzt.

Die Entwicklung passt zu einer allgemein veränderten Strategie rund um amiibo. Statt günstiger Zusatzfiguren mit kleineren In-Game-Boni scheint Nintendo stärker auf hochwertige Sammlerstücke zu setzen, die entsprechend bepreist sind oder werden. Ob weitere Figuren künftig ähnliche Preisniveaus erreichen, ist derzeit noch unklar.