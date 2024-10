Nintendo: Angebliche Entlassungen bei Tochtergesellschaft

Auch heute müssen wir leider wieder über Entlassungen und Umstrukturierungen in der Videospielbranche berichten. Diesmal ist offenbar eine Tochtergesellschaft von Nintendo, das japanische Unternehmen Mario Club Co., Ltd, davon betroffen.

So sollen etwa 150 der insgesamt rund 400 Mitarbeiter entlassen werden oder zum Teil schon entlassen worden sein. Die Kündigungen betreffen unterschiedliche Abteilungen des Unternehmens und sind nicht auf eine bestimmte Mitarbeitergruppe beschränkt. Angeblich betreffen die Kürzungen unter anderem Mitarbeiter, die das Arbeitsumfeld negativ beeinflussen.

Mario Club Co., Ltd. ist vor allem auf die Qualitätskontrolle und das Debugging von Nintendo-eigener Software spezialisiert. Diese Tätigkeiten umfassen das Testen und Identifizieren technischer Fehler in Spielen, bevor sie auf den Markt kommen. Das Unternehmen spielt daher eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung der Qualitätsstandards, für die Nintendo-Produkte bekannt sind.

Bisher hat sich Nintendo noch nicht offiziell zu den Entlassungen geäussert.