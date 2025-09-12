Das war die Nintendo Direct am 12. September 2025

Die heutige Nintendo Direct war vollgepackt mit vielen spannenden Informationen. Hier eine kurze Zusammenfassung mit allen Trailern.

40. Jubiläum von Super Mario Bros

Vor 40 Jahren ist "Super Mario Bros." in Japan erschienen. Zu diesem Anlass können sich Fans auf mehrere Spiele für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch, einen Animationsfilm sowie weitere Aktivitäten freuen. Wer das Nintendo Museum in Kyoto besucht, hat dort zudem die Gelegenheit, sich ein Display, das das Jubiläum thematisiert, sowie Super Mario-Illustrationen und Pixel-Art anzuschauen. Ausserdem werden die Eintritt-Tickets für kurze Zeit ein neues Design zeigen.

Der Super Mario Galaxy Film

Herr Miyamoto präsentierte ein kurzes Video, das den Namen des neuen Animationsfilms basierend auf der Welt von Super Mario enthüllte. Der Super Mario Galaxy Film startet weltweit am 3. April 2026 in den Kinos.

Super Mario Bros Wonder - Nintendo Switch 2 Edition

(inkl. Bellabel Park)

In "Super Mario Galaxy" bereist ihr gemeinsam mit Mario den Kosmos, in "Super Mario Galaxy 2" ist Yoshi ihr Begleiter an Bord von Raumschiff Mario. Beide Titel bieten verbesserte UI, die Wahl zwischen Knopf- und Bewegungssteuerung, einen Ingame-Musikplayer, neue Inhalte für die spielinternen Bilderbücher und höhere Auflösung. Zudem wird ein kostenloses Update für Nintendo Switch 2 verfügbar sein, das auf kompatiblen Bildschirmen 4K-Auflösung für beide Spiele ermöglicht.

"Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2" erscheinen am 2. Oktober für Nintendo Switch. Digital sind die Spiele einzeln, physisch nur gemeinsam als "Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2" erhältlich.

Zwei amiibo-Figuren für S"uper Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2" erscheinen 2026. Scannt ihr die Mario & Luma-Figur in einem der beiden Spiele, erhalten sie einen Max. Kraft-Pilz – und im Fall von Rosalina & Luma einen 1-Up-Pilz.

Beide Figuren sind grösser als normale amiibo und ab dem 2. April 2026 erhältlich.

Fans können sich ausserdem auf Rosalinas Bilderbuch freuen: Die Hardcover-Veröffentlichung umfasst die Illustrationen und die Geschichte von "Super Mario Galaxy".

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park

Im Blumenkönigreich gibt es bald noch mehr zu entdecken. Der Bellabel-Park bietet eine Vielzahl von Attraktionen, bei denen sich die Spieler zusammenschliessen (oder gegen einander antreten) können. Sie müssen Münzen sammeln, sich in der Phanto-Fangjagd verstecken, zusammenarbeiten, um einen Bob-omb zum Ziel zu bringen und mehr. Die Nintendo Switch 2 Edition bietet darüber hinaus weitere Inhalte und Verbesserungen. Nähere Informationen dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. *

"Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park" erscheint im Frühling 2026 für Nintendo Switch 2.*

… und damit nicht genug: Fans können bald ihre eigenen Plauderblumen aus "Super Mario Bros. Wonder" bei sich zuhause aufstellen und ihrem Tag so ein bisschen mehr Spass verleihen. Diese Blume kann sprechen, auch wenn sie für einen Dialog nicht die richtige Gesprächspartnerin ist. Dennoch plaudert sie hin und wieder auch einfach so drauf los (wenn man es möchte).

Die Plauderblume erblüht im Frühling 2026.

Fire Emblem: Fortune’s Weave

Die Heroenspiele haben begonnen. Der Ankündigungstrailer von "Fire Emblem: Fortune’s Weave" gewährte erste Einblicke in die Geschichte, auf die Charaktere und den rundenbasierten Spielablauf. All das und mehr erwartet die Spieler, wenn der neue Teil der "Fire Emblem"-Reihe 2026 die Arena auf Nintendo Switch 2 betritt.

Metroid Prime 4 Beyond - Nintendo Switch 2 Edition

Nach einem unerwarteten Zwischenfall findet sich Samus auf dem mysteriösen Planeten Viewros wieder. Um das Abenteuer zu meistern, scannt ihr die Umgebung nach Hinweisen und setzt eure Ausrüstung und Waffen auf geschickte Weise ein. Ausserdem stehen euch Samus‘ neue Psy-Fähigkeiten zur Verfügung – sowie ihr technologisch fortschrittliches Bike Vi-O-La, mit dem die Kopfgeldjägerin die Umgebung erkundet. All diese und weitere Mittel müsst ihr nutzen, um zu überleben und von Viewros zu entkommen.

"Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition" erscheint am 4. Dezember für Nintendo Switch 2, zeitgleich mit "Metroid Prime 4: Beyond" für Nintendo Switch.

Darüber hinaus können sich Fans auf amiibo-Figuren zu M"etroid Prime 4: Beyond" freuen. Samus (Metroid Prime 4: Beyond) und Samus & Vi-O-La (Metroid Prime 4: Beyond) sind ab dem 6. November erhältlich. Der rätselhafte Kopfgeldjäger Sylux (Metroid Prime 4: Beyond) erscheint zeitgleich mit dem Spiel am 4. Dezember.

Pokemon Pokopia

In der Rolle eines Ditto, das das Aussehen eines Menschen angenommen hat, liegt es an euch, eine karge Insel in ein zauberhaftes Zuhause für eine Vielzahl von Pokémon zu verwandeln. Von den Pokémon, die sie treffen, lernen sie einiges, das ihnen dabei hilft, dieses kleine Paradies zu erschaffen und auszubauen. Es gibt viel zu tun: Beeren, Steine und Holz sammeln, Möbel bauen, Gemüse in den Feldern anbauen, Pokémon ein Heim zu geben und vieles mehr.

"Pokémon Pokopia erscheint 2026 für Nintendo Switch 2.*

Donkey Kong Bananza: DK-Insel & Smaragdrausch

In diesem kostenpflichtigen DLC erkunden Donkey Kong und Pauline die DK-Insel, die so einige bekannte Gesichter beheimatet. Habt ihr das Hauptspiel abgeschlossen, wird ihnen Void Kong einen Job bei der Void Company anbieten. In dieser Position ist es ihre Aufgabe, im Smaragdrausch so viele Smaragde wie möglich einzusammeln – sowohl auf der DK-Insel als auch in Schichten des Hauptspiels. Jedes Mal, wenn ihr einen weiteren Anlauf in diesem neuen Modus starten, sammelt ihr Fossilien ein, die euch hilfreiche Vorteile mit verschiedenen Effekten bescheren. Ausserdem solltet ihr fleissig Banandium-Juwelen horten, um DK mit verschiedenen Fähigkeiten ausstatten zu können. Darüber hinaus könnt ihr neue Outfits und sammelbare Statuen freischalten, die hier auf der DK-Insel ausgestellt werden können.

Der "Donkey Kong Bananza: DK-Insel & Smaragdrausch"-Zusatzinhalt erscheint noch heute für Nintendo Switch 2 – gleichzeitig mit einer kostenlosen Demo für das Hauptspiel.

Pokémon-Legenden: Z-A und Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension

Neue Mega-Entwicklungen für Brigaron, Fennexis sowie Quajutsu können Spieler erleben, wenn "Pokémon-Legenden: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition" am 16. Oktober für Nintendo Switch 2 und "Pokémon-Legenden: Z-A" für Nintendo Switch erscheint. Weitere Abenteuer in Illumina City erwarten Trainerinnen und Trainer mit der kostenpflichtigen Download-Erweiterung "Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension". Ohne Vorwarnung sind in Illumina City mysteriöse Raum-Verzerrungen aufgetaucht, die mit einem Bereich namens Dimensions-Illumina verbunden zu sein scheinen und etwas mit dem mysteriösen Pokémon Hoopa zu tun haben könnten. Spieler können neue Mega-Entwicklungen wie die von Mega-Raichu X und Mega-Raichu Y erleben und vieles mehr, wenn demnächst der Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension-DLC für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheint.

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung

An der Seite ihrer Verbündeten kämpft ihr gegen Horden von Gegnern. Um ihnen Einhalt zu gebieten, entfesselt ihr gemeinsam mit euren Mitstreitern mächtige Synchronangriffe. Steht ein Kampf auf der Kippe, kann der geschickte Einsatz von Sonau-Bauteilen mit Wasser-, Wind- oder anderen Effekten das Blatt womöglich noch einmal wenden. Im Koop-Modus könnt ihr zusammen mit einem Freund oder einer Freundin in die Schlacht ziehen – entweder auf geteiltem Bildschirm oder mit GameShare auf zwei separaten Konsolen, wenn einer von ihnen das Spiel besitzt. Die Geschehnisse, die massgeblich für die Geschichte in "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" verantwortlich sind und auf die man bis jetzt nur einen kleinen Blick erhaschen konnte, entfalten sich am 6. November, wenn

"Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung" entfaltet sich am 6. November für Nintendo Switch 2.

Yoshi and the Mysterious Book

Eines Tages fällt auf der Heimatinsel von Yoshi und seinen Freunden ein mysteriöses sprechendes Buch namens Enzo vom Himmel. Die mysteriösen Seiten dieses sonderbaren Wälzers enthalten Informationen über ungewöhnliche Kreaturen. Also beschliesst Yoshi, der Sache auf den Grund zu gehen.

Das neue Abenteuer mit Yoshi beginnt im Frühling 2026, wenn "Yoshi and the Mysterious Book" für Nintendo Switch 2 erscheint.

Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden

Auf einer kleinen Insel im Meer leben Mii-Charaktere ihr eigenes, sorgenfreies Leben. Ihr seid für diese Idylle verantwortlich und könnt alle, die ihr auf dieser Insel leben lassen wollen, als Mii-Charaktere erstellen – beispielsweise Freundinnen und Freunde, die eigene Familie oder sogar euch selbst. Ihr wählr Persönlichkeit und Stimme aus und helft euren Mii-Charakteren, das Inselleben so zu geniessen, wie ihr es euch vorstellt. Ihr erlebt, was eure Mii-Charaktere beschäftigt, helft ihnen bei der Lösung von Problemen, beobachten, wie sie untereinander interagieren, und Freundschaften bilden und vieles mehr.

"Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden" erscheint im Frühjahr 2026 für Nintendo Switch.

Mario Tennis Fever

Ihr treten schwungvoll in Aktion mit 30 verschiedenen Fever-Schlägern, von denen jeder über eigene Spezialfähigkeiten verfügt. Zur Verfügung stehen 38 spielbare Charaktere – so viele wie noch nie in der Geschichte der Reihe. Sie kombinieren Topspins, Slices, Lobs und andere vertraute Schläge unter anderem mit neuen Rutschmanövern und defensiver Beinarbeit. Es stehen mehrere Spielmodi zur Auswahl, darunter Turnier, Missionstürme, der Spezial-Mix mit Wundereffekten – und der Abenteuermodus. In dieser RPG-Geschichte werden Mario und seine Freunde in Babys verwandelt und müssen es mit Monstern aufnehmen, um wieder ihre normale Gestalt annehmen zu können. Im Realmodus können Spielerinnen und Spieler zudem die Bewegungssteuerung der Joy-Con 2 nutzen.

"Mario Tennis Fever" holt am 12. Februar 2026 auf Nintendo Switch 2 zum Aufschlag aus.

Virtual Boy – Nintendo Classics

Ausgewählte Spiele von Nintendos stereoskopischer 3D-Konsole, dem Virtual Boy, erscheinen exklusiv für Mitglieder von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket für Nintendo Classics. Zum Spielen werden Joy-Con- oder Joy-Con 2-Controller sowie entsprechendes Zubehör genutzt, das auf der originalen Virtual Boy-Hardware basiert – inklusive stereoskopischem 3D. Titel wie "Mario’s Tennis", "Galactic Pinball", "Teleroboxer" und weitere werden im Laufe der Zeit veröffentlicht.

Virtual Boy – Nintendo Classics erscheint am 17. Februar 2026 im Rahmen von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket.

Resident Evil Requiem

Der neunte Teil der gruseligen "Resident Evil"-Reihe versetzt euch in Angst und Schrecken. Sie kehren in das zerstörte und verlassene Racoon City zurück und erleben ein aufregendes Survival-Horror-Erlebnis mit den für die Reihe typischen Kämpfen, Ermittlungen, Rätseln und Ressourcenmanagement. Es kann frei zwischen Ansichten aus der ersten und dritten Person gewählt werden, damit man sich dem Terror so stellen kann, wie es zum eigenen Spielstil passt.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar 2026 für Nintendo Switch 2. Am selben Tag werden "Resident Evil 7: biohazard" und "Resident Evil Village", der siebte und achte Teil der Reihe, ebenfalls als Nintendo Switch 2-Titel erhältlich sein.

Hades II – Nintendo Switch 2 Edition

Der Schauplatz dieses actionreichen Rogue-like-Dungeon-Crawlers, der auf jeden Rückschlag und Erfolg der Spielerreagiert, liegt jenseits der Unterwelt. Als Prinzessin der Unterwelt erkunden sie eine riesige, tiefgründige Welt voller Mythen und bezwingen mit der Macht des Olymps auf ihrer Seite den Titanen der Zeit. Hades II kann mit einem kompatiblen Bildschirm im TV-Modus auf Nintendo Switch 2 mit 120 Bildern pro Sekunde erlebt werden. Zudem unterstützt das Spiel Cross Save zwischen den Versionen für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC.

Als erstes launcht die digitale Version von "Hades II – Nintendo Switch 2 Edition" am 25. September für Nintendo Switch 2, zeitgleich mit "Hades II" für Nintendo Switch. Die physische Version des Spiels wird ab dem 20. November erhältlich sein.

Suika Game Planet

Das erfolgreiche Puzzlespiel kehrt zurück – und findet dieses Mal im Weltraum statt. Prallen zwei identische Früchte aufeinander, „entwickeln“ sie sich zu einer grösseren Frucht und treiben die Punktzahl nach oben. Um so viele grosse Wassermelonen (bzw. Suika) wie möglich zu erzeugen, müssen die Spieler:innen die Früchte in die Mitte des Planeten fallen lassen. Bonuspunkte gibt es für alle, die die neue Super-Evolution auslösen. Suika Game Planet" für Nintendo Switch 2 bietet mit GameShare auch einen exklusiven lokalen Koop-Modus für vier Spieler.

"Suika Game Planet" erscheint diesen Winter als zeitexklusiver Konsolentitel für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Gemeinsam mit Rathalos schweben die Spieler über den Himmel und erkunden so eine weitläufige Welt, in der eine Vielzahl verschiedener Monster lebt – darunter wilde ebenso wie freundliche Kreaturen namens Monsties. In diesem Rollenspiel mit spannenden und rundenbasierten Kämpfen müssen die Rider und ihre Monsties eng zusammenarbeiten, um jede Herausforderung zu meistern, die sich ihnen in den Weg stellt.

"Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" erscheint am 13. März für Nintendo Switch 2.

Storm Lancers

In diesem zweidimensionalen Side-Scrolling-Rogue-like-Abenteuer betreten die Spieler den fremdartigen Planeten Cryptica. Dort meistern sie Schwertkämpfe, flinke Ausweichmanöver und flüssige Akrobatik, während sie zum zerbrochenen Planetenkern reisen. Können sie die Realität retten, bevor sie endgültig zusammenbricht? Dieser Aufgabe stellen sie sich in diesem Couch-Koop-Spiel4 allein oder mit einem Freund oder einer Freundin. In fünf sich ständig verändernden Biomen einer Welt, die von Science-Fiction-Anime der 80er Jahre inspiriert ist, kämpfen sie sich durch gnadenlose Gegner und furchteinflössende Bosse.

"Storm Lancers" erscheint noch heute exklusiv für Nintendo Switch.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

In diesem japanischen Horrorabenteuer-Revival verirren sich die die Zwillingsschwestern Mio und Mayu Amakura in einem Dorf, das von der Landkarte verschwunden ist. Die Spieler übernehmen mit Mio die Kontrolle über die jüngere Zwillingsschwester, die die Gegenwart von Geistern spüren kann. Sie müssen Geister mit der Camera Obscura besänftigen und verlassene, in Dunkelheit gehüllte Gebäude mit neu gestalteten Erkundungs- und Kampfelementen erkunden.

"Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake" erscheint Anfang 2026 für Nintendo Switch 2.

PowerWash Simulator 2

In diesem glänzenden neuen Teil der Clean-'em-up-Reihe gilt es, sich zu entspannen und die Geheimnisse von Muckingham zu entdecken. Dafür wagen sich die Spieler an verschmutzte Orte und versuchen sich an 38 Aufträgen. Mit verbesserter Grafik, abwechslungsreichen Reinigungsmöglichkeiten und neuen Werkzeugen und Vorräten bahnen sich die Saubermacher ihren Weg durch eine neue Kampagne – allein, zu zweit auf geteiltem Bildschirm4 oder mit bis zu vier Spieler online im Koop-Modus. Zusätzlich entspannen können sie in einer neuen, personalisierbaren Basis, die auch eine Katze beherbergt, die gestreichelt werden will.

"PowerWash Simulator 2" erscheint diesen Herbst für Nintendo Switch 2.

Stardew Valley: Nintendo Switch 2 Edition

Ausgerüstet mit abgenutztem Werkzeug und ein paar Münzen brechen die Spieler auf, um ein neues Leben zu beginnen. Schaffen sie es, von den Früchten der Feldarbeit zu leben und die überwucherten Felder in eine blühende Heimat zu verwandeln? Die Nintendo Switch 2 Edition dieser Wohlfühl-Farmin-Simulation unterstützt den Maus-Modus, Splitscreen-Koop für bis zu vier und Online-Multiplayer für bis zu acht Spieler. Mit GameShare können zudem bis zu vier Farmer gemeinsam spielen, wenn nur eine oder einer von ihnen das Spiel besitzt. Alle, die "Stardew Valley" bereits für Nintendo Switch ihr Eigen nennen, können ihre Version kostenlos auf die Nintendo Switch 2 Edition upgraden.

"Stardew Valley: Nintendo Switch 2 Edition" erscheint im Herbst für Nintendo Switch 2.

Dragon Quest VII Reimagined

In diesem Abenteuer erleben die Spieler die neuerzählte Geschichte von mutigen Gefährten voller Freude und Herzschmerz. Sie erfahren die Wahrheit, warum ihr Königreich die einzig verbliebene Insel auf der Welt ist. "Dragon Quest VII Reimagined" bietet einen neuen Grafikstil, der Diorama-Visuals mit den beliebten Charakterdesigns von Akira Toriyama verbindet, sowie eine optimierte Hauptstory und das Moonlighting-System, mit dem zwei Berufungen gleichzeitig ausgewählt werden können, und vieles mehr.

Der zeitlose Klassiker kann auf ganz neue Art erlebt werden, wenn "Dragon Quest VII Reimagined" am 5. Februar 2026 für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheint.

Dynasty Warriors: Origins

Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines namenlosen Helden, während sie erbittert kämpfen und mutige Entscheidungen treffen. Nur so können sie in diesem taktischen Action-Spiel, das in China zur Zeit der Drei Reiche spielt, den Frieden wiederherstellen. Gerahmt von den intensivsten Kämpfen und grössten Armeen der "Dynasty Warriors"-Spiele, beeinflussen die Entscheidungen der Spieler die Geschichte – und können sogar historische Ereignisse verändern. Der kostenpflichtige DLC erscheint zeitgleich zum Spiel und ermöglicht es Käuferinnen und Käufern, einen anderen Weg einzuschlagen und neue Entwicklungen zu erleben, die nicht in der Hauptgeschichte enthalten waren.

"Dynasty Warriors: Origins" rückt am 22. Januar 2026 auf Nintendo Switch 2 an die Front vor.

Danganronpa 2x2:

"Danganronpa 2 Goodbye Despair" feiert sein ultimatives Comeback. Diese Version enthält sowohl das komplette Originalspiel als auch ein brandneues Szenario mit völlig verschiedenen Opfern und Tätern sowie ein umgestaltetes Original-Szenario aus "Danganronpa 2. Danganronpa 2x2" erscheint 2026 für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

Popucom

In diesem Koop-Spiel, das bis zu vier Freundinnen und Freunde spielen können, gilt es, einen geheimnisvollen Planeten zu retten. In diesem wunderlichen Abenteuer, in dem Farbe eine besondere Rolle spielt, müssen sich die Spieler diversen Feinden stellen, Herausforderungen mit Farbwechsel-Fähigkeiten meistern, 3-gewinnt-Schiessen bestehen und vieles mehr.

"Popucom" erscheint diesen Winter für Nintendo Switch.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Im preisgekrönten "Final Fantasy VII Remake Intergrade" erlebt ihr eine moderne Interpretation eines der berühmtesten Spiele aller Zeiten. Euch erwartet die neuerzählte Originalgeschichte von "Final Fantasy VII" bis zur Flucht aus Midgar. "Final Fantasy VII Remake Intergrade" bietet ein hybrides Kampfsystem, das Echtzeit-Action mit befehlsbasiertem Kampf kombiniert. Ihr schliest euch Cloud Strife an, einem früheren Mitglied von Soldat. Der Führer des ikonischen Panzerschwertes begibt sich auf eine Mission, die sich beständig zuspitzt – und von der letztlich die Zukunft des gesamten Planeten abhängt. Ebenfalls enthalten ist "FF7R EPISODE INTERmission", eine neue Nebengeschichte mit Yuffie Kisaragi in der Hauptrolle, die eine neue Perspektive auf die Ereignisse bietet und parallel zu Clouds Reise spielt.

Das alles und mehr wartet ab dem 22. Januar 2026 auf euch, wenn "Final Fantasy VII Remake Intergrade" für Nintendo Switch 2 erscheint.

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Mit "Mortal Kombat: Legacy Edition" könnt ihr in die legendären Ursprünge der "Mortal Kombat"-Reihe mit einer Auswahl klassischer Spiele aus den 90ern und 2000ern – darunter Arcade-, Konsolen- und Handheld-Versionen – eintauchen. Sie entdecken auf Knopfdruck verborgene Geheimnisse, nehmen an Online-Matches teil, die durch Rollback-Netcode verbessert wurden, und können dank GameShare gemeinsam mit Freundinnen und Freunden spielen. Ebenfalls enthalten ist eine interaktive Dokumentation zur Geschichte der Reihe mit seltenen Konzeptzeichnungen, Archivvideos und exklusiven Interviews.

"Mortal Kombat: Legacy Kollection" erscheint am 30. Oktober digital für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch. Die physische Version des Spiels ist ab dem 12. Dezember erhältlich.

Overcooked! 2 Nintendo Switch 2 Edition

In "Overcooked! 2 Nintendo Switch 2 Edition" wartet eine Portion Chaos-Koch-Action auf die Spieler. Sie stellen in klassischem Couch-Koop oder im Onlinespiel ein Team aus bis zu vier Köchinnen und Köchen zusammen und erleben auf Nintendo Switch 2 Verbesserungen wie 4K-Auflösung, Gameplay mit 60 Bildern pro Sekunde, GameShare und CameraPlay. Ausserdem können sie einen neuen Koch namens Platinum Platypus kennenlernen, der exklusiv in der Nintendo Switch 2 Edition erhältlich ist.

Diesen Winter gilt es, die Schürzen festzuhalten und zu versuchen, weder die Küche noch Freundschaften in Brand zu setzen, wenn *Overcooked! 2 Nintendo Switch 2 Edition" für Nintendo Switch 2 erscheint.

One Piece: Pirate Warriors 4 Nintendo Switch 2 Edition

In diesem Abenteuer folgen die Spieler Ruffy und der Strohhutbande auf ihrer Suche nach dem legendären Schatz, dem One Piece. Dabei können sie einige der aussergewöhnlichsten Gebiete der "One Piece"-Geschichte erkunden und sich erinnerungswürdigen Gegnern stellen – und dank der Nintendo Switch 2 Edition können nun mehr Gegner gleichzeitig auf dem Bildschirm dargestellt werden als zuvor.

Helden, Feinde, Legenden und mehr treffen aufeinander, wenn "One Piece: Pirate Warriors 4 Nintendo Switch 2 Edition" im Herbst 2025 für Nintendo Switch 2 erscheint. Spieler der Nintendo Switch-Version können ihr Spiel mit dem Upgrade Pack kostenlos auf die Nintendo Switch 2 Edition upgraden.

Lynked: Banner of the Spark

Die Welt, wie wir sie kennen, ist untergegangen – aber das heisst nicht, dass sie nicht wieder aufgebaut werden kann. "Lynked: Banner of the Spark" verbindet die Action eines Rogue-lite-Spiels mit dem Charme einer Lebenssimulation. Die Spieler können allein oder in Teams mit bis zu zwei Freundinnen und Freunden gegen Horden von Roboterfeinden antreten und deren Teile sowie andere Ressourcen nutzen, um ein Zuhause für sich und andere zu erschaffen. Es braucht ein ganzes Dorf, um die Welt zu retten. Auf Nintendo Switch 2 werden auch der Maus-Modus und GameShare unterstützt.

Die farbenfrohe Action beginnt ab heute, wenn "Lynked: Banner of the Spark" für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheint.

Dinkum

In Dinkum machen die Spieler:innen die Wildnis zu ihrem Zuhause. Dazu bauen sie Feldfrüchte an, fangen Fische, sammeln Ressourcen und beweisen Köpfchen, wenn wilde Kreaturen angreifen. Sie können Geschäfte besuchen, Festivals geniessen und sich mit Besucher:innen unterhalten, während sie diese raue Insel in eine geschäftige Stadt verwandeln. Mit der intuitiven Joy-Con-Steuerungen können sie allein oder mit bis zu drei Freundinnen und Freunden im lokalen4 oder Online6-Koop-Modus spielen. Eine kostenlose Demoversion ist ab heute im Nintendo eShop verfügbar. Dinkum erscheint am 6. November als zeitexklusiver Konsolentitel für Nintendo Switch. Vorbestellungen sind im Laufe des Tages im My Nintendo Store und im Nintendo eShop möglich.

Human Fall Flat Nintendo Switch 2 Edition: Der unterhaltsame Physik-Plattformer Human Fall Flat wackelt auf Nintendo Switch 22. Mit bezaubernden neuen Leveln und dem neuen zuckersüssen Schlaraffenland erwarten Spieler:innen lebendige Welten voller Überraschungen. Mit Maus-Modus und GameShare5 können sich die Spieler:innen allein, im lokalen4 oder Online6-Mehrspielermodus für bis zu acht Spieler:innen durch eine Welt schwebender Traumlandschaften schieben, ziehen, klettern und fallen lassen. Human Fall Flat Nintendo Switch 2 Edition erscheint im Frühjahr 2026 für Nintendo Switch 2.