Nintendo auf der gamescom

Nintendo hat inzwischen bestätigt, dass man in diesem Jahr auf der gamescom in Köln vertreten sein wird. Eine Reise in die Domstadt könnte sich Ende August also lohnen.

Die offizielle Bestätigung durch Nintendo erfolgte auf X (ehemals Twitter). Dort schreibt man gleichzeitig auch, dass man sich freut, viele von uns auf der Messe zu sehen.

Was Nintendo in Köln zeigen wird, ist dagegen noch unklar, aber erfahrungsgemäss wird man einige der hauseigenen Toptitel für Switch und Switch 2 in Köln antesten oder zumindest begutachten dürfen. Nintendo rät, diesbezüglich die entsprechenden Social-Media-Kanäle im Auge zu behalten. Die gamescom Opening Night Live dürfte hier auch einige Informationen liefern.

Die gamescom findet in diesem Jahr vom 26. bis 30. August statt.