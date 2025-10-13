Hackerangriff auf Nintendo?

Bereits im Laufe des gestrigen Tages gab es erste Hinweise, wonach auch Nintendo das Opfer eines Hackerangriffs geworden sein könnte. Mittlerweile haben sich die Anzeichen dafür weiter verdichtet.

Die Hackergruppe Crimson Collective hat nämlich nach eigenen Angaben Systeme von Nintendo erfolgreich angegriffen. Als Beweis veröffentlichte man in den sozialen Medien einen Screenshot, welcher mehrere interne Ordner des Mario-Konzerns zeigt, darunter etwa Produktionsdaten, Entwickler-Versionen oder Sicherheitskopien.

Aktuell ist noch unklar, wie tief der mutmassliche Angriff reicht oder welche Absichten die Gruppe mit den erbeuteten Daten verfolgt. Nintendo hat zudem bisher keine Stellungnahme zu dem Thema abgegeben. Crimson Collective war in den vergangenen Wochen schon durch ähnliche Angriffe aufgefallen, etwa auf den Softwareanbieter Red Hat.

Auffällig ist dabei auch die Signatur "Miku" in den Veröffentlichungen. Dies ist nämlich ein Alias, das schon im Umfeld einer früheren Hackergruppe auftauchte, die bereits im Jahr 2022 unter anderem für Angriffe auf Ubisoft und Microsoft verantwortlich war. Ob es tatsächlich eine Verbindung zwischen beiden Gruppen gibt, ist momentan unklar.