Ein vollgepacktes Nintendo Direct

Die neue Nintendo Direct-Präsentation hat zahlreiche Spiele vorgestellt, die noch in diesem Jahr und darüber hinaus für Nintendo Switch veröffentlicht werden. Neben einem ersten Blick auf "Metroid Prime 4: Beyond" und der Enthüllung von "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" wurden auch zahlreiche Neuheiten von Nintendos Vertriebs- und Entwicklungspartnern gezeigt.

Der Trailer zu "Metroid Prime 4: Beyond" präsentierte erste Spielszenen aus Samus Arans neuester Mission, die 2025 für Nintendo Switch erscheint. Das im Rahmen der Präsentation angekündigte "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" ist ab 26. September 2024 für Nintendo Switch erhältlich und lässt euch in die Rolle von Zelda schlüpfen, der Prinzessin von Hyrule. Passend dazu wird zum Start des neuen Abenteuers auch eine von "The Legend of Zelda" inspirierte Nintendo Switch Lite erscheinen.

Metroid Prime 4: Beyond

Die grösste Kopfgeldjägerin der Galaxie begibt sich auf eine neue Mission.

"Metroid Prime 4: Beyond", der neue Teil der "Metroid Prime"-Reihe, erscheint 2025 für Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

In dieser neuen Geschichte der "The Legend of Zelda"-Reihe liegt es an Zelda und ihrer Weisheit, das Königreich von Hyrule zu retten. Dessen Bewohnerinnen und Bewohner wurden von bedrohlichen Rissen weggezaubert – und mit ihnen ein ganz bestimmter Schwertkämpfer. Um diesem Ereignis auf den Grund zu gehen, verbünden sich die Spieler mit Tri, einer mysteriösen Fee. Sie gewährt ihnen die Macht des Tri-Stabs, mit dem sie Echos erschaffen können – Imitationen von Objekten in ihrer Umgebung. Wenn sie diese Echos erneut erschaffen, können sie Rätsel lösen und es mit Gegnern aufnehmen. Die Möglichkeiten sind zahlreich: Mit Echos von Wasserblöcken erreichen die Abenteurer neue Höhen, während mehrere alte Betten eine Brücke bilden können oder Steine bestens geeignet sind, um Feinde zu bekämpfen. Kreative Kombinationen von Echos erlauben es den Spielern und Spielerinnen, das Abenteuer so zu bestreiten, wie sie es möchten. Sie können sogar Echos von Monstern erschaffen, die an ihrer Seite kämpfen.

Die Reise von Prinzessin Zelda beginnt am 26. September, wenn "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" für Nintendo Switch erscheint.

Die goldfarbene und mit dem Hyliawappen verzierte Nintendo Switch Lite – Hyrule-Edition im Design der "The Legend of Zelda"-Reihe erscheint ebenfalls am 26. September. Mit der beinhalteten 12-monatigen Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket können europäische Spieler eine grosse Bandbreite klassischer "The Legend of Zelda"-Spiele für NES, Super NES, Game Boy, Nintendo 64 und Game Boy Advance erleben.

Mario & Luigi: Brothership

"Leinen los!" heisst es im neuesten Rollenspiel-Abenteuer der "Mario & Luigi"-Reihe. Die beiden schippern darin nach Kapitarbora (halb Schiff, halb Insel), um die riesige Welt von Konektania zu erkunden. In der Rolle der beiden Brüder erkunden die Spieler Inseln, auf denen sie mal tropische Regenwälder, mal quirlige Städte vorfinden. Unterwegs treffen sie alte Bekannte aus dem Pilz-Königreich wie Peach und Bowser, aber auch ganz neue Freunde. Es gilt, die Bruderschaft der zwei Helden zu stärken, damit sie keinen Schiffbruch erleiden. Mithilfe praktischer Brüderaktionen überwinden sie Hindernisse und mit mächtigen Paar-Attacken können sie in dynamischen, rundenbasierten Kämpfen den Sieg erringen.

"Mario & Luigi: Brothership" für Nintendo Switch lichtet am 7. November den Anker.

Nintendo World Championships: NES Edition

Dieses Spiel bringt den Nervenkitzel der Nintendo World Championships ins eigene Zuhause. Auf die Spieler warten mehr als 150 Speedrun-Aufgaben aus 13 NES-Klassikern. Wollen sie ihre Fähigkeiten auf eine ganz besondere Probe stellen, können sie die ultraschweren "Legende"-Aufgaben in Angriff nehmen und etwa Super Mario Bros. in der schnellstmöglichen Zeit von Welt 1-1 bis Welt 8-4 (mit Warp-Röhren) bewältigen. Oder sie messen sich im Überlebensmodus mit Geistern von Spielerinnen und Spielern aus der ganzen Welt. Wer sich am Schwierigkeitsgrad "Legende" die Zähne ausbeisst, findet im Bereich Spieleberater genau die richtigen Tipps und Tricks. Speedrunner können allein spielen, online1 die Ranglisten erklimmen oder bis zu sieben weitere Freundinnen, Freunde und Familienmitglieder zu lokalen2 Wettkämpfen auf einer Konsole einladen.

Am 18. Juli fällt der Startschuss zur "Nintendo World Championships: NES Edition".

Donkey Kong Country Returns HD

Donkey Kong und Diddy Kong sind zurück. Und in dieser HD-Version des ursprünglich für Wii erschienenen "Donkey Kong Country Returns" sorgen sie für affige Action. Der schurkische Tiki Tak-Stamm hat Donkey Kongs Bananenvorrat gestohlen, und die Kongs machen sich auf die Suche nach ihm. Die Spieler: erwartet ein turbulentes Abenteuer – egal ob sie allein oder zusammen mit einem Freund oder einer Freundin im lokalen Ko-op-Modus2 spielen. Sie machen Hindernisse platt, springen mit Loren von Schiene zu Schiene, fliegen auf Raketenfässern oder riskieren einen Ritt auf Rambi, dem Nashorn. Sie erleben 80 abwechslungsreiche Level, einschliesslich der zusätzlichen aus der Nintendo 3DS-Version des Spiels.

In "Donkey Kong Country Returns HD" rast ihr ab 16. Januar 2025 durch den Nintendo Switch-Dschungel.

Super Mario Party Jamboree

Im neuesten Teil der "Mario Party"-Reihe besuchen Mario und seine Freunde ein riesiges Inselresort. Mit ihnen erkunden die Spieler fünf neue Spielbretter. Unter anderem fahren sie auf Rolltreppen durch den Regenbogen-Kaufpalast, müssen im Meisterwürfler-Motodrom in der Spur bleiben und kriegen es in der Gumba-Lagune mit einem aktiven Vulkan zu tun. Dazu kommen zwei Spielbretter aus früheren "Mario Party"-Spielen – plus über 110 Minispiele. Diese bisher grösste Auswahl in einem Spiel der "Mario Party"-Reihe beinhaltet actionreiche Minispiele ebenso wie knifflige Rätsel und Herausforderungen, die mittels Bewegungssteuerung zu meistern sind. Und das ist noch nicht alles. Im Bowserathlon können bis zu 20 Spielen online gegeneinander antreten.

Mit "Super Mario Party Jamboree" steigt ab 17. Oktober die bisher grösste "Mario Party" überhaupt auf Nintendo Switch.

Luigi's Mansion 2 HD

Bald beginnt ein Abenteuer der gruseligen Art. Videospiel-Fans müssen all ihren Mut zusammennehmen, um an der Seite des hasenfüssigen Luigis Spukstätten zu erkunden, in denen es vor rastlos rumorenden Geistern, fiesen Fallen und paranormalen Phänomenen nur so wimmelt.

*Am 27. Juni schlägt die Geisterstunde für "Luigi's Mansion 2 HD" auf Nintendo Switch. *

Game Boy Advance – Nintendo Switch Online

Mit "The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords" können die Spieler in zwei klassische Abenteuer von Link abtauchen – eines davon mit Online-Multiplayer-Modus. Ausserdem erwartet sie ein Remake von Samus' erstem Abenteuer in "Metroid: Zero Mission".

Beide Game Boy Advance-Spiele werden für Mitglieder von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket noch heute verfügbar sein.

Nintendo 64 – Nintendo Switch Online: Mature

Darüber hinaus erhalten Mitglieder von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket Zugriff auf eine neue Sammlung von Mature-Spielen, die ursprünglich für Nintendo 64 erschienen sind. Sie meistern die Gefahren der Lost Lands in "Turok: Dinosaur Hunter" und ergründen eine Alien-Verschwörung in "Perfect Dark", das von Rare entwickelt und jetzt um einen Online-Multiplayer-Modus erweitert wurde.

Beide Spiele werden noch im Laufe des Tages zugänglich sein.

Kostenloses Basketball-Update für Nintendo Switch Sports

Auf dem Spocco Square erleben die Spieler von "Nintendo Switch Sports" dank eines Gratis-Updates bald auch spannende Basketball-Partien. Mit der Bewegungssteuerung können sie sich innerhalb eines Zeitlimits am Dreier-Drill versuchen und so viele Körbe wie möglich werfen. Steht ihnen der Sinn hingegen nach einem freundschaftlichen Match gegen andere Sportler, können sich bis zu vier Spieler:innen2 zusammentun und lokal in der Fünferserie oder dem Dreier-Drama antreten. Obendrein können sie über die lokale oder die Online-Verbindung1 in Zwei-gegen-zwei-Partien gegeneinander antreten und punkten.

Das kostenlose Update landet in diesem Sommer im Korb von "Nintendo Switch Sports".

Dragon Quest III HD-2D Remake

In diesem Remake des Rollenspiel-Klassikers erleben die Spieler den chronologischen Beginn der Erdrick-Trilogie – mit dynamischen HD-2D-Grafiken und einer erweiterten Geschichte. Sie stürzen sich in ein episches Fantasy-Abenteuer, um die Welt vor den dunklen Mächten ihres Erzfeinds Baramos zu retten. Sie erkunden eine riesige Welt voller Städte, Dungeons und Höhlen, treffen auf zahlreiche wie vielseitige Charaktere und tragen modernisierte rundenbasierte Kämpfe gegen wilde Kreaturen aus.

"Dragon Quest III HD-2D Remake" erscheint am 14. November für Nintendo Switch.

"Dragon Quest I & II HD-2D Remake": Diese Sammlung umfasst zwei weitere aktualisierte Rollenspiel-Klassiker und vervollständigt 2025 die Erdrick-Trilogie auf Nintendo Switch.

LEGO Horizon Adventures

In "LEGO Horizon Adventures" erkunden die Spieler eine Welt, die von den Ereignissen in der Videospielreihe Horizon inspiriert ist und originalgetreu aus LEGO-Steinen nachgebaut wurde. Sie begleiten die Maschinenjägerin Aloy und erkunden die üppige Wildnis, in der Ehrfurcht gebietende Maschinen umherstreifen. Gemeinsam mit ihrer bunten Truppe von Helden schickt sie sich an, die Welt zu retten und die Geheimnisse ihrer Vergangenheit zu lüften. Dabei tauchen die Spieler in ein grenzenloses Abenteuer ein, gestalten nach Herzenslust und erleben allein oder über die lokale und die Online-Verbindung gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin actiongeladene Kämpfe.

"LEGO Horizon Adventures" erscheint diesen Winter für Nintendo Switch.

Just Dance 2025 Edition

"Just Dance" ist zurück und im neusten Teil der beliebten Tanz-Videospielreihe warten 40 neue Songs auf die Spieler – von Pop-Hits bis hin zu Songs für die ganze Familie. Jetzt heisst es seine besten Moves auszupacken und Freunde, Freundinnen oder die Familie herauszufordern.

"Just Dance 2025 Edition", das im Oktober für Nintendo Switch erscheint, hat für jeden Musikgeschmack etwas zu bieten.

Hello Kitty Island Adventure

Hello Kitty und weitere beliebte Charaktere aus der Welt von Sanrio laden zu einem kuschligen Abenteuer ein, das als zeitexklusiver Konsolentitel für Nintendo Switch erscheint. Die Spieler erkunden darin eine geheimnisvolle Insel und bauen Bindungen zu niedlichen Charakteren wie Hello Kitty, Kuromi oder Cinnamoroll auf. Dazu müssen sie herausfinden, was diese mögen, Abenteuer mit ihnen erleben und so beste Freunde werden. Sie können ausserdem ihren eigenen Charakter erstellen und sich mit ihren Freundinnen und Freunden zusammentun, um die weite Welt des grossen Abenteuerparks zu erkunden. Sie stellen Gegenstände her, lösen uralte Rätsel, dekorieren Hütten und erschaffen so ihr ultimatives Inselparadies.

Mit "Hello Kitty Island Adventure" erscheint nächstes Jahr ein charmantes Inselabenteuer für Nintendo Switch.

Stray

Das von Kritikern gelobte und preisgekrönte Katzenabenteuer "Stray" findet seinen Weg auf Nintendo Switch. Darin schlüpfen die Spieler in die Rolle einer streunenden Katze, die von ihrer Familie getrennt wurde und ein uraltes Geheimnis lösen muss, um aus einer längst vergessenen Cyber-Stadt zu entkommen. Dazu durchstreifen sie die neonbeleuchteten und düsteren Umgebungen der Stadt in all ihren Höhen und Tiefen, und erforschen den trostlosen Ort, der von neugierigen Robotern und gefährlichen Kreaturen bewohnt wird.

Das von BlueTwelve Studio entwickelte und von Annapurna Interactive veröffentliche Abenteuer startet diesen Winter, wenn "Stray" für Nintendo Switch erscheint.

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game

Willkommen zu Hause, Hobbit! In diesem gemütlichen Der Herr der Ringe-Spiel können die Spieler das idyllische Leben eines Hobbits im Auenland führen, das J.R.R. Tolkien bereits in seinen Büchern beschrieben hat. Dazu richten sie ihr Haus ein, pflegen ihren Garten, ziehen grosse Fische an Land und sammeln wilde Kräuter und Obst, um köstliche Mahlzeiten zu kochen. Diese können sie mit anderen Hobbits teilen und so Beziehungen mit ihnen knüpfen, die dabei helfen, die Gemeinschaft zusammenzubringen.

Freundliche Hobbits und bekannte Gesichter warten auf die Spieler, wenn "Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game" diesen Winter für Nintendo Switch erscheint.

MIO: Memories in Orbit

MIO, ein agiler Androide mit aussergewöhnlichen Fähigkeiten, erwacht in einem gigantischen, verlassenen Raumschiff voller üppiger Vegetation und abtrünniger Maschinen. In seiner Rolle erforschen die Spieler ein spannendes Universum voller Wunder und künstlerischer Kuriositäten. Nur so erhalten sie die Fähigkeiten, die MIO benötigt, um sich seinen Weg durch diese verzweigte Welt zu bahnen. Dafür nehmen es die Spieler mit mehr als 30 gegnerischen Einheiten und 15 Wächterbossen auf, verbessern ihre Kampfmanöver mit Modifikatoren und entwickeln MIO so zu einem mächtigen Kämpfer, der zu ihrem Spielstil passt. Werden sie diese Herausforderung bestehen und das Schiff vor der Zerstörung bewahren?

Die Antwort erhalten sie nächstes Jahr, wenn "MIO: Memories in Orbit" für Nintendo Switch erscheint.

Disney Illusion Island: Mysterium von Monoth

Gratis-Update: Bereits ab heute ist das kostenlose Update Mysterium von Monoth für "Disney Illusion Island" erhältlich. Überall in Monoth tauchen mysteriöse Hinweise auf, und Dash Dolphin braucht die Hilfe von Micky, Minnie, Donald und Goofy, um diese zu finden. Die Spieler können allein, zu zweit, zu dritt oder zu viert im lokalen Ko-op-Modus ihren detektivischen Spürsinn einsetzen, um Spuren zu finden, Fälle zu lösen und ein neues Geheimnis in Disney Illusion Island zu lüften.

Funko Fusion

Mit "Funko Fusion" tauchen die Spielerin ihre Lieblingsreihen aus Film, Fernsehen, Comics und Videospielen ein. Sie erkunden vielfältige Welten, die von diesen inspiriert wurden, lösen Rätsel und erleben unvergessliche Momente aus über 20 Franchises in Videospielform, darunter "Jurassic World", "Zurück in die Zukunft", "Shaun of the Dead", "Chucky" und "Battlestar Galactica". Ihr könnt über 60 Charaktere freischalten und sich mit ihnen in ein Actionspiel stürzen, das mit dem unverblümten Humor der kreativen Köpfe von 10:10 Games gespickt ist.

"Funko Fusion" erscheint am 13. September für Nintendo Switch.

Among Us (Kostenloses Update)

In "Among Us", dem weltweiten Hit rund um Teamwork, Vertrauen und Verrat, ist es nun wieder an der Zeit, seine Crew zu versammeln. Mit dem kostenlosen Update wird das Spiel um neue Rollen und um zusätzliche Formen des Tarnens und Täuschens bereichert. Die Spieler können beispielsweise als Heulboje andere vor Bedrohungen warnen oder als Spürnase Peilsender bei ihren Mitspielerinnen und Mitspielern platzieren. Sie können aber auch als Phantom für Chaos sorgen – in einer Verräterrolle, in der sie sich unsichtbar machen können.

Das neue Update für "Among Us" wird Nintendo Switch im Laufe des Tages infiltrieren.

Darkest Dungeon II

In diesem Roguelike-Roadtrip der Verdammten erstellen die Spieler eine Gruppe und durchqueren per Kutsche eine öde Landschaft. Es ist ihre letzte Chance, die Apokalypse abzuwehren. Sie können zwischen 12 spielbaren Charakteren und fünf Missionen wählen, die alle furchteinflössende Herausforderungen mit sich bringen. Zum Glück können sie ihre Gruppe via Touchscreen steuern, den Schwierigkeitsgrad selbst bestimmen und zehn tierische Begleiter finden, die ihnen verschiedene Vorteile verschaffen. Auch lohnt es sich, einen ausgiebigen Blick auf den umfangreichen Fortschritts-Hub Altar der Hoffnung zu werfen. Zusätzlich zur Basis-Version des Spiels wird die Erweiterung "The Binding Blade" als Teil der Oblivion Edition erhältlich sein. Diese enthält zwei neue spielbare Charaktere, spezielle Quests und vieles mehr.

Die Reise beginnt am 15. Juli, wenn "Darkest Dungeon II" für Nintendo Switch erscheint.

Looney Tunes: Wacky World of Sports

Als Roadrunner durch die Gegend flitzen, als Elmer Fudd auf die Jagd gehen, als Bugs Bunny Gegner austricksen – all das und jede Menge weiterer sportlicher Action ermöglicht dieses abgefahrene Ko-op-Spiel. Bis zu vier Spieler steuern darin gleichzeitig ihre Lieblingsfiguren aus der "Looney Tunes"-Serie durch ikonische Level wie Galactic Outpost Delta, Porky's Barn und Martian Command Center und nutzen deren jeweilige Stärken in Basketball, Fussball, Golf oder Tennis zu ihrem Vorteil. Dabei müssen sie Hindernissen ausweichen, sich Power-Ups sichern und das gesamte ACME-Arsenal entfesseln, um Chaos gegen Freundinnen, Freunde und Familie zu stiften. Denn nur wer alles tut, um seine Gegner auf die wildeste Weise zu stören, kann am Ende alles gewinnen. Aber: Immer schön auf herunterfallende Ambosse achten!

"Looney Tunes: Wacky World of Sports" sorgt diesen Herbst für rasend komischen Spielspass auf Nintendo Switch.

Metal Slug Attack Reloaded

"Metal Slug" kehrt als Tower-Defense-Spiel mit einsteigerfreundlicher Steuerung und seinem markanten 2D-Pixel-Look zurück. Die Spieler:innen stellen ein möglichst starkes Team zusammen und zerstören mit einer Vielzahl von Strategien und Hunderten von Charakteren die gegnerischen Basen. Das Spiel umfasst auch den Another-Story-Modus, eine einzigartige Sammlung von Episoden, die kein Fan der Reihe verpassen sollte, sowie einen Gallery-Modus. Obendrein können sich die Spieler:innen online1 mit Gegnern aus der ganzen Welt messen und um den höchsten Titel kämpfen.

"Metal Slug Attack Reloaded" erscheint noch heute für Nintendo Switch.

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Sieben beliebte Arcade-Klassiker – darunter "X-Men vs. Street Figther" und "Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes" – sind zurück und sorgen für kämpferische Duelle auf Nintendo Switch. Die Sammlung glänzt mit kultigen Charakteren und Moves. Sie bietet zusätzliche Funktionen und Verbesserungen wie das Online-Spiel, Trainingsmodi, benutzerdefinierte Matches, Zuschauerfunktionen, ein Museum, einen Musikplayer, Bildschirm-Filter und Spezial-Moves auf Knopfdruck, um nur einige zu nennen. Ebenfalls enthalten ist die Arcade-Version des Beat-'em-up-Titels "The Punisher".

Noch im Laufe dieses Jahres kämpft sich "Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics" den Weg zu Nintendo Switch frei.

Phantom Brave: The Lost Hero

In diesem rundenbasierten Taktikspiel in einer Welt ohne Schachbrettmuster von den Macherinnen und Machern der Disgaea-Reihe heisst es: Segel setzen, um den Tag zu retten. Die Spieler begleiten Marona, ein begabtes junges Mädchen, das mit Geistern sprechen kann, und ihren treuen Phantom-Begleiter Ash. Sie reisen durch die Meereswelt von Ivoire, um allen zu helfen, die in Not sind. Als eine Flotte von Geisterpiraten angreift, müssen Marona und ihre neue Freundin Apricot die legendäre Crew zusammenbringen, die diese gespenstischen Feinde schon einmal besiegt hat. Die Spieler rekrutieren Phantome, kombinieren sie mit Objekten und verschmelzen sie sogar mit Marona selbst. So setzen sie mächtige Fähigkeiten frei, um die Flotte der Geisterschiffe zu versenken. Sie begegnen mehr als 50 Charakteren, meistern 300 Fertigkeiten und unternehmen eine unvergessliche Reise.

"Phantom Brave: The Lost Hero" sticht nächstes Jahr auf Nintendo Switch in See.

The Hundred Line -Last Defense Academy-

In diesem neuen Spiel von den Schöpferinnen und Schöpfern der "Danganronpa-"Reihe führt Takumi Sumino ein unauffälliges Leben – bis er gezwungen wird, an die Last Defense Academy zu wechseln. Seine Aufgabe: die Schule 100 Tage lang vor mysteriösen Feinden, den sogenannten School Invaders, zu beschützen. In der Rolle von Takumi gilt es, das Geheimnis der Akademie aufzudecken – gemeinsam mit 15 Gefährtinnen und Gefährten, die alle ihr verlorenes Alltagsleben zurückgewinnen wollen. Die Spieler erkunden die Schule, bereiten sich mit ihren Freundinnen und Freunden auf Kämpfe vor und liefern sich strategische Rollenspiel-Schlachten gegen die Invasoren.

"The Hundred Line -Last Defense Academy-" erscheint Anfang 2025 für Nintendo Switch.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

Das bahnbrechende, nichtlineare Rollenspiel "Romancing SaGa 2" feiert seine triumphale Rückkehr. Als Remake präsentiert es sich mit englischer Sprachausgabe, originaler und neu arrangierter Musik des Serienkomponisten Kenji Ito und vielem mehr. Wütend darüber, dass die Menschheit ihre vielen Opfer vergessen hat, kehren die legendären Sieben Helden als Schurken zurück und sinnen auf Rache. Die Spieler:innen wählen aus mehreren Protagonisten ihren jeweiligen Hauptcharakter aus, verteidigen ihr Reich in strategischen Schlachten und erleben eine Geschichte, die ganz von ihren Entscheidungen abhängt.

"Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven" erscheint am 24. Oktober für Nintendo Switch.

Fantasian Neo Dimension

Der Schöpfer der "Final Fantasy"-Serie, Hironobu Sakaguchi, und der berühmte Komponist Nobuo Uematsu haben sich erneut zusammengetan, um ein aussergewöhnliches Rollenspiel zu realisieren. Die Spieler erleben eine erweiterte Version von "Fantasian" mit neuen Features wie englischer und japanischer Sprachausgabe sowie einem zusätzlichen Schwierigkeitsgrad. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Leo, der versucht, sein Gedächtnis wiederzuerlangen und das Geheimnis einer seltsamen, mechanischen Infektion zu lösen, die seine Welt zerstört. Sie begeben sich in rundenbasierte Kämpfe mit einer Fülle von Mechaniken und Strategien. Dazu gehört unter anderem auch die Möglichkeit, Fertigkeiten so zu wirken, dass mehrere Gegner auf einmal getroffen werden, oder Feinde in eine andere Dimension zu schicken, wo man sie später bekämpfen kann. Vor über 150 von Hand gefertigten Dioramen entdecken die Abenteurer ein multidimensionales Universum.

"Fantasian Neo Dimension" erscheint diesen Winter für Nintendo Switch.

Fairy Tail 2

Dieses Spiel ist eine Nacherzählung der dramatischen Geschichte des "Alvarez Empire"-Handlungsbogens – dem letzten Kapitel der beliebten "Fairy Tail"-Geschichte. Die Spieler schliessen sich Natsu und seinen Freunden an und bestehen in dem epischen Action-Rollenspiel Echtzeitschlachten voller Magie. Sie tauchen in die Welt des "Fairy Tail"-Anime ein und erleben das gewaltige Finale des Abenteuers von Publisher KOEI Tecmo und Gust.

"Fairy Tail 2" erscheint diesen Winter für Nintendo Switch.

Ace Attorney Investigations Collection

Die Nintendo-Fans schlüpfen in die Rolle von Miles Edgeworth, dem angesehenen Staatsanwalt, der unerbittlich für Gerechtigkeit kämpft. Die vollständig überarbeitete Spielesammlung umfasst sowohl "Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth" als auch "Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor's Gambit". Die Spieler betreten eine Welt spannender Kriminalfälle, durchsuchen Tatorte nach belastenden Beweisen, verhören Verdächtige und entwirren komplexe Gespinste aus Lüge und Täuschung. Sie erleben beide Spiele in HD, mit zusätzlichen Sprachen – darunter Deutsch und Französisch – sowie neu gestalteten Charakteren und Grafiken. Alle Hobby-Ermittler sollten schon einmal ihren Notizblock bereithalten:

Die Ermittlungen in der "Ace Attorney Investigations Collection" beginnen am 6. September auf Nintendo Switch.

Farmagia

Hiro Mashima, der Schöpfer von Rave Master und "Fairy Tail", präsentiert gemeinsam mit Marvelous ein brandneues Abenteuer. Es verbindet packende Monsterkämpfe mit Landwirtschaft. Ein despotischer Herrscher zwingt der Welt sein diktatorisches Regime auf. Jetzt liegt es an den Nintendo Switch-Fans, ihn aufzuhalten. Sie erkunden, kämpfen, sammeln Ressourcen, bauen eine Armee von Monstern auf und verbessern ihre Fähigkeiten immer weiter.

"Farmagia" erscheint am 1. November für Nintendo Switch.

THE NEW DENPA MEN:

Die DENPA MEN sind eigenartige Kreaturen, die sich um Radiowellen aufhalten. Um sie zu finden und zu fangen, müssen die Spieler:innen die unsichtbaren Signale durchsuchen. In dem kostenlos spielbaren6 Rollenspiel THE NEW DENPA MEN gilt es, Gruppen aus den DENPA MEN zu bilden und sich an ihrer Seite ins Abenteuer zu stürzen. Neben dem Hauptabenteuer bietet das Spiel jede Menge weitere Möglichkeiten. So können die Spieler:innen ihre eigene Insel ausschmücken, zum Fischen gehen, an zeitlich begrenzten Events teilnehmen und gegen ihre Freundinnen und Freunde2 spielen. THE NEW DENPA MEN erscheint am 22. Juli für Nintendo Switch.

