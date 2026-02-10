My Mario-Produktreihe erscheint am 19. Februar

My Mario ist eine Kollektion von Produkten, Spielen und Erlebnissen, die kleineren Kindern, Eltern, Betreuerinnen und Betreuern auf unterhaltsame Weise die Möglichkeit bietet, gemeinsam mit Charakteren aus dem Pilzkönigreich, wie Mario, Luigi, Prinzessin Peach und Yoshi, auf Entdeckungsreise zu gehen, zu spielen und der Fantasie freien Lauf zu lassen.

Die ersten Produkte, die am 19. Februar erscheinen werden

Ein 3-teiliges Holzklötzchen-Set – Mario und ein 30-teiliges Holzklötzchen-Set – Mario & Freunde: Das 30-teilige Set umfasst Holzklötzchen von Mario, Luigi, Prinzessin Peach und Yoshi sowie verschiedene andere Teile, darunter einen ?-Block, eine Röhre und weiter Mario-Items, mit denen die Spielerinnen und Spieler ihre eigenen kreativen Szenen und Abenteuer erschaffen können. Die Verpackung dient gleichzeitig als Diorama-Hintergrund oder Ausstellungsplatz für die Kreationen der Kleinen.

Bei kompatiblen Spielen für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 funktionieren die Mario-, Luigi-, Prinzessin Peach- und Yoshi- Holzklötzchen auch als amiibo.

Die kostenlose App "Hallo, Mario!" für Smart-Geräte und Nintendo Switch , mit der Kinder, Eltern, Betreuerinnen und Betreuer intuitiv und pielerisch mit Mario interagieren können – sei es, indem sie ihm die Nase anstupsen, seine Wangen berühren oder sanft an seinem Schnurrbart zupfen – alle möglichen Dinge können ausprobiert werden, um die Reaktion von Mario zu erleben. Die App "Hallo, Mario!" ist ab dem 19. Februar im Apple App Store und bei Google Play sowie als kostenloser Download über den Nintendo eShop für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erhältlich.

Die My Mario: Stop-Motion-Shorts “It’s Me, Mario!“ sind für Zuschauerinnen und Zuschauer jeden Alters gedacht. Fünf Episoden sind bereits auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Nintendo verfügbar.

Abgerundet wird das Angebot durch supersüsse Plüschtiere von Simba, darunter lustige Rasseln und eine 25cm grosse, kuschelige Mario-Plüschfigur.

Das My Mario-Sortiment wird in Zukunft um weitere Produkte erweitert

Eine Mario-Bekleidungskollektion , die T-Shirts, Hosen, Lätzchen und Pyjamas beinhaltet.

Die TOMY Toomies My Mario-Kollektion mit Badespielzeug und Wasserspritzern, die von den bekannten Charakteren der Super Mario-Reihe inspiriert sind.

Geschirr, das speziell für Kinderhände entworfen wurde, wie beispielsweis Teller, Schüsseln und Tassen.

Eine Reihe an Fisher-Price Little People Spielsets und Figuren: