My Mario: Die Produktreihe für jüngere Kinder

Die von Mario und seinen Freunden aus dem Pilz-Königreich inspirierte My Mario-Produktreihe erscheint kommenden Monat in der D-A-CH-Region nachdem die Kollektion im August 2025 in Japan eingeführt wurde.

"My Mario" umfasst eine Reihe von Produkten, Spielen und Erlebnissen, die jüngeren Kindern, Eltern und Betreuerinnen und Betreuern die Möglichkeit bieten, auf spielerische Art und Weise verschiedene Charaktere aus dem Pilz-Königreich kennenzulernen. Die ersten Produkte aus der My Mario-Kollektion sind ab dem 19. Februar im My Nintendo Store erhältlich. Ausgewählte "My Mario"-Produkte werden im Laufe des Jahres auch im teilnehmenden Handel in der D-A-CH-Region erscheinen.

Die Produkte der "My Mario"-Reihe wurden in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Partnern wie TOMY und Simba entwickelt, um ein Lächeln auf die Gesichter junger Kinder und ihrer Eltern zu zaubern. Jeder Artikel ist so konzipiert, dass er Kinder behutsam an den kreativen Spass heranführt, der das Spielen mit Mario und seinen Freunden kennzeichnet.

Die ab dem 19. Februar in Europa erhältlichen My Mario-Produkte

zwei Holzklötzchen-Sets mit Mario und bekannten Charakteren aus der Super Mario-Reihe: das 3-teilige Holzklötzchen-Set – Mario sowie das 30-teilige Holzklötzchen-Set – Mario & Freunde

aus der Super Mario-Reihe: das 3-teilige Holzklötzchen-Set – Mario sowie das 30-teilige Holzklötzchen-Set – Mario & Freunde die kostenlose App „Hallo, Mario!“ für Smart-Geräte und Nintendo Switch, mit der Kinder, Eltern und Betreuerinnen und Betreuer intuitiv und spielerisch mit Mario interagieren können – erhältlich im Apple App Store, bei Google Play und als kostenloser Download für Nintendo Switch (auch spielbar auf Nintendo Switch 2) über den Nintendo eShop

für Smart-Geräte und Nintendo Switch, mit der Kinder, Eltern und Betreuerinnen und Betreuer intuitiv und spielerisch mit Mario interagieren können – erhältlich im Apple App Store, bei Google Play und als kostenloser Download für Nintendo Switch (auch spielbar auf Nintendo Switch 2) über den Nintendo eShop Plüschtiere von Simba , darunter lustige Rasseln und eine kuschelige Mario-Plüschfigur

, darunter lustige Rasseln und eine kuschelige Mario-Plüschfigur die Stop-Motion-Animationsserie "My Mario" mit dem Titel "It’s Me, Mario!" ist ab sofort auf dem YouTube-Kanal von Nintendo verfügbar

In Zukunft werden in Europa weitere Produkte in das My Mario-Sortiment aufgenommen, darunter:

eine Bekleidungskollektion für Säuglinge und Kleinkinder

für Säuglinge und Kleinkinder die TOMY Toomies My Mario-Kollektion mit Badespielzeug und Wasserspritzern, die von bekannten Charakteren der "Super Mario"-Reihe inspiriert sind

mit Badespielzeug und Wasserspritzern, die von bekannten Charakteren der "Super Mario"-Reihe inspiriert sind ein interaktives "Hallo, Mario!"-Pappbilderbuch

Weitere Informationen werden kurz vor der Markteinführung veröffentlicht.