Mit Nintendo auf der Fantasy Basel Abenteuer erleben

Die Fantasy Basel – The Swiss Comic Con, grösste Convention der Schweiz für Videospiel-, Film-, Comic- und Cosplay-Fans, feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum und Nintendo feiert mit.

Besucher finden am Nintendo-Stand aktuelle Spiele wie das zauberhafte Abenteuer "Princess Peach: Showtime!", den Rätsel-Plattformer "Mario vs. Donkey Kong", das wundersame 2D-Abenteuer "Super Mario Bros. Wonder" und viele mehr. Ausserdem am Stand: von der Community organisierte Fun-Turniere, kleine Geschenke und lustige Foto-Opps.

Aktuelle Nintendo Switch-Spiele vor Ort

In "Princess Peach: Showtime!" betritt die Prinzessin des Pilzkönigreichs die Bühne, um das Funkeltheater vor der fiesen Grape und ihrer Sauertruppe zu retten. Dabei erhält sie Hilfe von Stella, der Funkelfee, die über das Theater wacht. Mit ihrer Unterstützung kann Peach in verschiedene Rollen schlüpfen: Ob Fechterin, Ninja, Meisterdiebin, Eiskunstläuferin, Meerjungfrau, Superheldin oder mehr – jede Verwandlung verleiht ihr einzigartige Fähigkeiten, die sie braucht, um die Vorstellungen zu retten.

In "Mario vs. Donkey Kong" gilt es, knifflige Rätsel zu lösen, Hindernisse zu überwinden und Schlüssel zu finden, um Donkey Kong aufzuhalten. Dieser plündert nämlich eine Spielzeugfabrik und will sich mit den erbeuteten Mini-Mario-Spielzeugen aus dem Staub machen. Im neuen Ko-op-Modus können sogar zwei Spieler als Mario und Toad gemeinsam das Abenteuer bestreiten.

In einer Welt voller Wunder finden sich die Nintendo Switch-Fans in "Super Mario Bros. Wonder" wieder. In diesem aussergewöhnlichen 2D-Abenteuer hat Bowser eine Wunderblume gestohlen und das Blumenkönigreich ins Chaos gestürzt. In der Rolle von Mario und elf weiteren Charakteren können es bis zu vier Spieler:innen mit ihm aufnehmen. Dafür erkunden sie zahlreiche abwechslungsreiche Level, in denen sich stets eine Wunderblume versteckt – die beim Aufsammeln buchstäblich wundervolle Effekte auslöst.

In "Pikmin 4" erkunden ihr gemeinsam mit den tapferen kleinen Pikmin und dem treuen Rettungshund Otschin einen eigentümlichen Planeten und begeben sich auf die Suche nach einer Gruppe gestrandeter Weltraumreisender. Die Pikmin verfügen je nach Farbe über ganz unterschiedliche Stärken, die strategisch geschickt eingesetzt werden müssen. Alle, die ein episches Abenteuer erleben möchten, können Link in "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" auf eine Reise durch das Königreich Hyrule und die Himmelsinseln darüber begleiten. Nicht zuletzt mit dabei ist "Splatoon 3"-Erweiterungspass: "Ruf zur Ordnung". Eine ergraute Welt erwartet die Besucher:innen und es liegt an ihnen, sich in der der Rolle von Nr. 8 bis zur Spitze des Turms der Ordnung vorzukämpfen, um ihn wieder in Farben erstrahlen zu lassen.

Wer mit und gegen seine Freundinnen und Freunde spielen möchte, der hat dazu gleich mehrfach Gelegenheit: "Nintendo Switch Sports" lädt bis zu vier Spieler:innen dazu ein, sich in sieben verschiedenen Sportdisziplinen zu messen. Action und Adrenalin bieten die insgesamt 96 Rennstrecken in "Mario Kart 8 Deluxe", auf denen sich rasante Rennen austragen lassen, und ultimative Kämpfe mit einer Vielzahl legendärer Charaktere in Super Smash Bros. Ultimate.

Weitere Titel von Nintendos Partnern

Ubisoft bittet auch in diesem Jahr zum Tanz – mit der "Just Dance 2024 Edition", die 40 brandneue Songs enthält. In "Prince of Persia: The Lost Crown" schlüpfen die Spieler:innen in die Rolle von Sargon, beweisen sich als Schwertkämpfer, meistern akrobatische Kampfkünste und entdecken neue Zeitkräfte. Oder sie begeben sich auf eine galaktische Reise in "Mario + Rabbids Sparks of Hope".

Ausgelassenen Plattformer-Spass mit SpongeBob erwartet die Besucherinnen und Besucher in "SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake" von THQ Nordic, die ausserdem wahnwitzige Renn-Action ohne Regeln mit "Wreckfest" und noch mehr Rätselabenteuer mit "Trine 5: A Clockwork Conspiracy" beisteuern. Und wer sich gerne landwirtschaftliche Imperien aufbauen möchte, sollte einen Blick auf den "Landwirtschafts-Simulator 23: Nintendo Switch Edition" von Giants Software werfen. Hier bedienen sie mehr als 100 authentische Maschinen, um eine breite Palette landwirtschaftlicher Aktivitäten zu bewältigen.

Nicht zuletzt können mit "Hogwarts Legacy" und "LEGO Harry Potter Collection" zwei magische Spielerlebnisse von Warner Bros. Entertainment Inc. angespielt werden.

Weitere Aktivitäten am Nintendo-Stand

Neben dem abwechslungsreichen Spieleprogramm gibt es am Nintendo-Stand weitere spannende Aktionen zu entdecken. Bei von der Community organisierten Fun-Turnieren gibt es täglich Preise von Philips und weiteren Partnern zu gewinnen. Alle, die am Stand vorbeischauen, erhalten beim My Nintendo Check-in je 100 Platin-Punkte, die sie auf der My Nintendo-Seite gegen Belohnungen eintauschen können. Obendrein gibt es kleine Geschenke, unter anderem vom Partner Panini. Und wer ein schönes Erinnerungsbild machen möchte, dem stehen verschiedene Foto-Opps am Stand zur Verfügung. Ausserdem kann ein Erinnerungsfoto mit Mario, Luigi und Donkey Kong geschossen werden, die täglich am Nintendo-Stand anzutreffen sind.

Auch zum 10-jährigen Jubiläum der Fantasy Basel gibt es bei Nintendo wieder viel zu erleben – also heisst es: vorbeikommen und Spass haben.