Nintendo Music: Neue Smartgeräte-App

Von den ikonischen Beats aus "Super Mario Bros." über die epischen Klänge von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" bis hin zu den spritzigen Sounds von "Splatoon 3": Nintendo Music bringt zahlreiche Nintendo-Soundtracks als brandneue App auf Smartgeräte. Alle Mitglieder von Nintendo Switch Online können mit der exklusiven App ihre ganz persönliche musikalische Reise durch die fast 40-jährige Videospiel-Geschichte von Nintendo erleben. Eine erste Hörprobe und weitere Details bietet das neue Video auf dem YouTube-Kanal von Nintendo.

Mit Nintendo Music haben Musik- und Nintendo-Fans die Möglichkeit, Songs zu streamen und herunterzuladen, um sie auch offline jederzeit auf ihrem Smartgerät hören zu können. Ihre Lieblingssongs finden sie über eine umfangreiche Suchfunktion: Tracks können nach Namen des zugehörigen Spiels, des Songtitels, einer Playlist und sogar mithilfe von Screenshots gesucht werden. Und wer passende Musik für alltägliche Aufgaben benötigt, kann die Abspieldauer ausgewählter Songs auf 15, 30 und 60 Minuten für ununterbrochenes Hörvergnügen einstellen. Sorgen vor möglichen Spoilern müssen sich Hörer nicht machen: Lieder zu überraschenden Spielmomenten können über Filter ausgeblendet werden.

Wer sich seine eigene Songauswahl zusammenstellen möchte, kann individuelle Playlists anlegen und diese mit anderen teilen. Die App bietet aber auch von Nintendo kuratierte Playlists. Noch mehr Personalisierung erlauben die Empfehlungen der App, die auf den Nintendo Switch-Spielaktivitäten der Nutzer:innen basieren.

Weitere Songs und Soundtracks werden der App künftig hinzugefügt.