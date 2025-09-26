Nintendo of America: Präsident & COO Doug Bowser hört auf

Nach über einer Dekade in unterschiedlichen Positionen wird Doug Bowser am 31. Dezember als Präsident und COO bei Nintendo of America abtreten. Ein Nachfolger für ihn wurde bereits gefunden.

Bowsers Nachfolger wird demnach Devon Pritchard, der seit nunmehr 19 Jahren in der Videospielbranche tätig ist und seit langem zum Führungsteam von Nintendo of America gehört. Pritchard wird zudem dem Vorstand von Nintendo of America beitreten und eine Führungsposition bei Nintendo Co. übernehmen. Satoru Shibata, aktuell geschäftsführender Direktor, Unternehmensleiter und Vorstandsmitglied von Nintendo Co., wird ebenfalls als Chief Executive Officer zu Nintendo of America wechseln, während er seine bisherigen Funktionen weiterhin ausübt.

Doug Bowser kommentiert dies folgendermassen:

"Eine meiner frühesten Erfahrungen mit Videospielen war das Spielen der Arcade-Version von Donkey Kong. Seit dieser Zeit sind alle Dinge rund um Nintendo für mich und meine Familie eine Leidenschaft geblieben. Die Leitung von Nintendo of America war für mich eine grosse Ehre, und ich bin stolz auf das, was unser Team sowohl in Bezug auf die Geschäftsergebnisse als auch auf die Erfahrungen, die wir für die Verbraucher geschaffen haben, erreicht hat. Nun ist es Zeit für die nächste Generation der Unternehmensführung, und Devons Erfolgsbilanz spricht für sich. Sie ist eine aussergewöhnliche Führungskraft, und ihre Beförderung ist ein Beweis für ihre hervorragenden Leistungen und strategischen Beiträge zum Wachstum des Unternehmens. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie das Unternehmen zu noch grösseren Erfolgen führen wird."

Nachfolger Devon Pritchard ergänzt: