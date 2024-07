Carrera RC: Vom Bildschirm rein ins Abenteuer in der realen Welt

Von der Regenbogenstrecke ab ins Wohnzimmer: Carrera RC erweitert seine beliebte "Mario Kart"-Serie um zwei aufregende Neuheiten: das Carrera RC Mario Kart Pipe Kart, Luigi und das Carrera RC Mario Kart Yoshi-Quad im Massstab 1:40. Mit diesen detailgetreuen und leistungsstarken Modellen schlüpfen Rennfahrer und Fans in die Rollen ihrer Lieblingscharaktere aus den bekannten Nintendo Videospielen. Grosse und kleine Abenteurer ab 6 Jahren können zu Hause ihrer Fantasie freien Lauf lassen oder ihre Lieblingsstrecken im Kinderzimmer, Garten oder auf dem Schulhof nachbauen.

Er darf in keinem Rennen fehlen: Marios Bruder Luigi startet in seinem Carrera RC Mario Kart Pipe Kart, Lugi durch. Mit dem extraleichten Kart aus Röhren können Fans durch die originalgetreue Umsetzung ihre Abenteuer aus den Videospielen direkt zu Hause weiterführen. Der extra Nervenkitzel kommt, wenn sie mit dem ca. 21 cm langen Rennkart mit Luftreifen mit bis zu 9 km/h ordentlich Gas geben. Bis zu 30 Minuten fordern sie ihre Freunde heraus und treten in packenden Rennen mit bis zu 16 Fahrern gegeneinander an, bevor der beiliegende LiFePo4 Akku aufgeladen werden muss. Sollte die Action plötzlich unterbrochen werden, schaltet sich das Fahrzeug dank der Auto-Off-Funktion automatisch ab und spart so Energie.

Grosse Luftreifen und jede Menge Bodenfreiheit: Yoshi ist in seinem Carrera RC Mario Kart, Yoshi-Quad bereit für alle Herausforderungen! Das kleine Quad mit einer Länge von 8 cm schafft bis zu 5 km/h Top-Speed und bringt jede Menge Aufregung direkt in die Hände junger Rennfahrer. Der grüne Dino, den Fans aus Mario Kart und anderen Videospielen lieben, sieht seinem digitalen Vorbild verblüffend ähnlich und macht so auch in der Vitrine der Sammler eine gute Figur. Dank der Full-Function-Steuerungstechnologie ist das Quad leicht zu steuern, sodass auch Einsteiger schnell zu Profis am Steuer werden. Die kleinen Abenteurer müssen sich jedoch keine Sorgen vor gefürchteten Items machen: Das robuste Carrera RC Kart hält jedem Angriff stand. Yoshis Fahrten dauern bis zu 8 Minuten, bevor der integrierte 3,7V 120mAh 1S Li-Po-Akku wieder aufgeladen werden muss.

Beide Fahrzeuge sind "Ready to run" und dank voll funktionsfähiger Lenkung für jede Herausforderung gewappnet - einem spannenden Rennen auf dem selbstgebauten Regenbogen-Boulevard in den eigenen vier Wänden steht also nichts mehr im Wege.