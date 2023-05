Nintendo stellt offiziellen Podcast ein

Der Nintendo Power Podcast hat gerade seine 57. Folge veröffentlicht, die sich rund um den neuen Titel "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" dreht. Wie Chris Slate uns während der Sendung mitteilt, handelt es sich dabei jedoch um die letzte Folge des Nintendo Power Podcasts.

Interessanterweise endet der Podcast mit demselben Franchise, mit dem er begann. Die erste Folge im Jahr 2017 drehte sich nämlich um den Vorgänger von "Tears of the Kingdom", "The Legend of Zelda: Breath of the Wild". Chris Slate erwähnte jedoch auch, dass der Podcast zwar nicht mehr regelmässig ausgestrahlt, möglicherweise jedoch für Sonderepisoden zu bestimmten Themen zurückkehren wird. Alle früheren Folgen bleiben zugänglich und können hier angeschaut werden.