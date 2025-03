Super Nintendo läuft schneller als vor 35 Jahren

Normalerweise wird Hardware mit dem Alter langsamer, wenn sie nicht kaputtgeht. Bei einigen Super Nintendo Systemen verhält es sich aber verkehrt herum. Zwar fällt die erhöhte Geschwindigkeit beim Spielen nicht auf, sie lässt sich jedoch messen. Wie dieses Phänomen zustande kommt und ob es Auswirkungen auf Speedruns hat, wird gerade von Fans diskutiert.

90's Nintendo docs state a 24.576 MHz SNES APU with a 32,000 Hz DSP sample rate. Research in 2003 at web.archive.org/web/20030914... may be why emulators used 32,040 Hz by 2007. In 2025, the average rate is 32,076 Hz. Why? Is it just a larger sample size? Historical data would be needed.