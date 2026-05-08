Takashi Tezuka verabschiedet sich

Bei Nintendo endet eine Ära: Takashi Tezuka, einer der wichtigsten kreativen Köpfe hinter Reihen wie "Super Mario", "The Legend of Zelda" und "Yoshi", wird das Unternehmen im Juni 2026 offiziell verlassen. Damit verabschiedet sich eine Entwicklerlegende nach mehr als vier Jahrzehnten von Nintendo.

Quelle: Nintendo/Kotaku

Tezuka begann seine Karriere bei Nintendo bereits 1984 und arbeitete eng mit Shigeru Miyamoto zusammen. Gemeinsam waren sie unter anderem für das originale "Super Mario Bros." sowie das erste "The Legend of Zelda" verantwortlich. Besonders prägend war Tezukas Einfluss auf die frühen Zelda-Abenteuer, darunter "The Legend of Zelda: A Link to the Past" und "The Legend of Zelda: Link’s Awakening".

Auch für die Entstehung von Yoshi spielte Tezuka eine zentrale Rolle. Während der Entwicklung von "Super Mario World" half er dabei, den heute ikonischen Dino-Charakter zu entwerfen. Später übernahm er zudem die Regie bei "Yoshi’s Island", das bis heute zu den beliebtesten Jump-’n’-Runs aus dem Hause Nintendo zählt.

In den vergangenen Jahren war Tezuka zwar weniger direkt an der Entwicklung einzelner Spiele beteiligt, fungierte jedoch weiterhin als Produzent und Supervisor für zahlreiche Nintendo-Projekte. Unter anderem wirkte er an "Super Mario Bros. Wonder", "Pikmin 4" sowie diversen "Animal Crossing"- und Zelda-Titeln mit. Sein offizieller Ruhestand beginnt am 26. Juni 2026.