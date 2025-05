Nintendo @ Fantasy Basel 2025

Nintendo-Fans können sich die Auffahrtsfeiertage vom 29. bis 31. Mai vormerken. Dann nämlich findet mit der *Fantasy Basel – The Swiss Comic Con** die grösste Schweizer Convention für Popkultur in der Messe Basel statt. Dort könnt ihr am Nintendo-Stand unterschiedliche Nintendo Switch-Spiele entdecken, darunter "Donkey Kong Country Returns HD" und "Super Mario Party Jamboree".

Darüber hinaus ist The Pokémon Company zum ersten Mal bei der Fantasy Basel in der Schweiz mit einem eigenen Stand vertreten.

Nintendo Switch-Titel anspielen

Gegner bei Sonnenuntergang in den Schatten stellen, Bananen einsammeln und furiose Lorenfahrten meistern – das und mehr erwartet euch in "Donkey Kong Country Returns HD". Das klassische Inselabenteuer erstrahlt in HD-Grafik und bietet euch neun unterschiedliche Welten mit insgesamt 80 Leveln, die sie entweder allein oder im lokalen Koop-Modus zu zweit bestreiten können.

In "Super Mario Party Jamboree" wiederum erleben bis zu vier Freunde mit sieben Spielbrettern, mehr als 110 Minispielen und jeder Menge Charakteren aus dem Pilz-Königreich eine Party der Superlative. Alle, die sich lieber ein Rennen liefern, können auf den 96 Strecken in Mario Kart 8 Deluxe inklusive Booster-Streckenpass gegeneinander antreten.

Ausserdem stehen viele weitere aktuelle Nintendo Switch-Titel zum Anspielen und Ausprobieren bereit.

Spiele von Nintendos Partnern mit dabei

Alle Tänzerinnen und Tänzer können mit der "Just Dance 25 Edition", die 40 neue Songs enthält, gemeinsam das Tanzbein schwingen. Wer Landluft schnuppern möchte, der kann einen Blick in den "Landwirtschafts-Simulator 23: Nintendo Switch Edition" von Giants Software werfen und mehr als 100 authentische Maschinen bedienen, um eine breite Palette landwirtschaftlicher Aktivitäten zu bewältigen.

In "Fortnite" warten zahlreiche Spielerfahrungen auf die Fans, darunter auch das beliebte Battle Royale, in dem sie gemeinsam mit ihren Freundinnen und Freunden um epische Siege wetteifern. Perfekt abgerundet wird das Line-up von Warner Bros. Entertainment Inc. mit "Hogwarts Legacy" und diversen LEGO-Spielen.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Auch 2025 gibt es abseits der Spielstationen einiges zu entdecken. So findet sich am Pokémon-Stand das Pokémon Play Lab für alle, die einen Einstieg in die Karten- und Videospielwelt von Pokémon suchen.

In der Community-Turnier-Zone finden täglich Fun-Turniere statt, bei denen es Preise von unterschiedlichen Partnern zu gewinnen gibt. Und alle Gäste, die sich am Stand beim My Nintendo Check-in anmelden, erhalten eine Tasche als Geschenk und 100 Platin-Punkte, die sie auf der My Nintendo-Seite gegen Belohnungen eintauschen können.

Und wer ein Erinnerungsfoto mit Mario und Luigi schiessen möchte, hat dazu ebenfalls die Gelegenheit – beide Walking Acts stehen täglich am Nintendo-Stand bereit.