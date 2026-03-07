Nintendo verklagt Trump-Regierung

Nintendo hat Klage gegen die US-Regierung eingereicht. Hintergrund sind Strafzölle, die während der Präsidentschaft von Donald Trump auf zahlreiche importierte Waren erhoben wurden. Der japanische Spielekonzern fordert nun die Rückerstattung der gezahlten Zölle – inklusive Zinsen.

Die Klage wurde von Nintendo of America beim US Court of International Trade eingereicht und richtet sich unter anderem gegen mehrere Behörden der US-Regierung, darunter das Finanzministerium, das Heimatschutzministerium sowie die Zollbehörde. Laut dem Unternehmen seien die Zölle unrechtmässig erhoben worden und hätten dem Geschäft erheblich geschadet. Ein Teil der Begründung stützt sich auf eine Entscheidung des US-Supreme-Court vom Februar 2026, der entschied, dass der damalige Einsatz des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) keine rechtliche Grundlage für solche Zölle bietet.

Nintendo gehört damit zu mehreren grossen Unternehmen, die nach dem Gerichtsurteil versuchen, bereits gezahlte Zölle zurückzubekommen. Insgesamt sollen über diese Massnahmen mehr als 100 Milliarden Dollar an Abgaben eingenommen worden sein. Da das Urteil des Supreme Court jedoch nicht eindeutig regelte, wie Rückzahlungen erfolgen sollen, müssen einzelne Firmen nun selbst vor Gericht ziehen, um ihr Geld zurückzufordern.