Nioh 3: Ausführliche Gameplay-Impressionen

Koei-Tecmo hat umfangreiche Gameplay-Impressionen aus "Nioh 3" veröffentlicht. Diese solltet ihr euch keinesfalls entgehen lassen.

Hier wird nämlich fast 20 Minuten lang die Spielwelt von "Nioh 3" vorgestellt und erforscht. Dabei hebt man vor allem deren unterschiedliche Facetten hervor. Duelle gegen diverse Gegner gibt es in diesem Zusammenhang natürlich auch zu sehen. Wer danach Lust auf mehr bekommen hat, kann zur bereits verfügbaren spielbaren Demo greifen.

Erst letzte Woche wurde uns ein packender Bosskampf aus "Nioh 3" geboten. Gegner war dabei kein Geringerer als der Tiger of Kai, Takeda Shingen. Serientypisch geht es hier in grafisch opulenter Form zur Sache und nur mit der richtigen Taktik können wir am Ende der Gewinner sein.

"Nioh 3" erscheint Anfang 2026 für PS5. Weitere Plattformen wurden bislang noch nicht bestätigt.