Nioh 3: Demo angekündigt

Koei Tecom und Team Ninja haben bei den Game Awards 2025 bekanntgegeben, dass am 29. Januar 2026 eine neue Demo für ihr bevorstehenden Dark-Samurai-Action-RPG "Nioh 3" für PlayStation 5 und Windows PC erscheinen wird.

Bevor die Spieler durch die Zeit schreiten, um Japan zu retten, können sie sich in der neuen Demo, die am 29. Januar 2026 erscheint, schon mal warmspielen, sowohl solo als auch im Online-Multiplayer mit bis zu drei Spielern. Nach Abschluss der Demo könnt ihr eure Speicherdaten zum finalen Spiel transferieren und eure Reise fortsetzen, bei der ihr zum Shogun werdet.

Weitere Details zur neuen Demo werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Hinweis: Crossplay wird beim Online-Multiplayer nicht unterstützt.