Nioh 3: Demo veröffentlicht

Koei Tecmo und Entwickler Team Ninja haben heute eine brandneue Demo zu ihrem bevorstehenden Dark-Samurai-Action-RPG "Nioh 3" auf PlayStation 5 und Windows PC veröffentlicht. In der Demo könnt ihr die Anfangslevel des Spiels erkunden und einen Bonus-In-Game-Gegenstand erhalten.

Bevor ihr beim Release von "Nioh 3" am 6. Februar 2026 durch die Zeit schreiten, um Japan zu retten, könnt ihr euch in der neuen Demo schon mal warmspielen, sowohl solo als auch im Online-Multiplayer mit bis zu drei Spielern. Ambitionierte Shogune können ihren eigenen Charakter erschaffen und sich in die turbulente Sengoku-Ära stürzen. Zudem könnt ihr eure Fähigkeiten auch in einem spannenden Bosskampf gegen Jakotsu-Baba auf die Probe stellen.

Der Speicherstand wird bei der Veröffentlichung in die Vollversion übernommen. Spieler, die die Demo bis zum 15. Februar 2026 abschliessen, erhalten mit dem Zwillingsschlangen-Helm einen Bonus-In-Game-Gegenstand, der in der Vollversion des Spiels eingesetzt werden kann. Mehr

Wichtig: - PlayStation-5-Benutzer in Deutschland müssen ein PlayStation-Plus-Konto besitzen, um die Demo herunterladen und spielen zu können. - Wer den Bonus bereits im Rahmen der PlayStation-5-Alpha-Demo erhalten hat, kann den Bonus in dieser Demo nicht erhalten.