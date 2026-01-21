Nioh 3: Downloadumfang der PS5-Version

Bereits im nächsten Monat wird bekanntlich "Nioh 3" erscheinen. Jetzt wissen wir auch, wieviel Platz wir für dessen PS5-Fasssung reservieren bzw. freischaufeln müssen.

So berichtet PlayStation Game Size, dass "Nioh 3" auf der PS5 genau 75.067 GB belegt. Hierbei handelt es sich um die Version 01.010.000. Die PC-Fassung sollte sich erfahrungsgemäss in einem ähnlichen Rahmen bewegen. Das Pre-Loading beginnt am 4. Februar.

Bereits bei den Game Awards im vergangenen Dezember war eine neue Demo von "Nioh 3" angekündigt worden, die am 29. Januar veröffentlicht wird. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Nioh 3" erscheint am 6. Februar für PS5 und den PC.