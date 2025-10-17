Nioh 3 erhält zusätzlichen Schwierigkeitsgrad

Koei-Tecmo und Produzent Kohei Shibata haben mittlerweile offiziell bestätigt, dass "Nioh 3" einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad bieten wird. Dieser wird nach Abschluss des Hauptspiels freigeschaltet.

Konzeptionell orientiert man sich dabei an den Vorgängern und bietet erneut eine zweite Spielrunde mit gesteigerten Herausforderungen. Shibata erklärte dazu, diese Form des erweiterten Durchlaufs sei mittlerweile ein fester Bestandteil der Reihe.

Das generelle Konzept entspricht dem bekannten "New Game Plus"-Modus aus ähnlichen Genrevertretern: Wir behalten also dabei unsere Ausrüstung, Waffen und Spielfortschritte, treten aber gegen stärkere Gegner an. Frühere Teile der Serie boten in diesen erweiterten Spielmodi auch zusätzliche Inhalte wie etwa das seltene "Divine Equipment". Ob "Nioh 3" bereits zum Start oder erst zu einem späteren Zeitpunkt mehrere Schwierigkeitsstufen erhält, wurde aber bisher noch nicht entschieden.

"Nioh 3" erscheint am 6. Februar 2026 für PS5 und den PC.