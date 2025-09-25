Nioh 3: Erscheinungstermin steht fest

Im Rahmen des gestrigen State of Play haben Publisher Koei-Tecmo und Entwickler Team Ninja auch einen Erscheinungstermin für "Nioh 3" bekanntgegeben. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis zum Februar des nächsten Jahres gedulden.

Konkret wird "Nioh 3" ab 6. Februar 2026 für PS5 und den PC erhältlich sein. Besagtes Datum war gestern bereits von einem Onlinehändler genannt worden, wodurch sich das diesbezügliche Gerücht somit bestätigte. Unsere Meldung zu dem Tema findet ihr an dieser Stelle.

Die freudige Nachricht wurde von einem neuen Release Date Trailer zu "Nioh 3" begleitet. Darin stimmt man uns über eineinhalb Minuten lang hauptsächlich mit Story-Sequenzen auf das Action-Rollenspiel ein.

""Nioh 3" war im Juni bei einem State of Play enthüllt wrden.*