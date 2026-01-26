Nioh 3: Sehenswerter Gameplay Showcase

Koei-Tecmo bereitet uns jetzt mit einem ausführlichen Gameplay Showcase auf den baldigen Release von "Nioh 3" vor. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns über 17 Minuten lang umfangreiche Einblicke in "Nioh 3" geboten. So bekommen wir unter anderem einen neuen Trailer und natürlich Gameplay gezeigt. In diesem Kontext werden uns etwa die Spielwelt oder grundlegende Elemente des Titels näher vorgestellt.

Letzte Woche war schon der Downloadumfang von "Nioh 3" auf PS5 bekanntgeworden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Nioh 3" erscheint am 6. Februar für PS5 und den PC.