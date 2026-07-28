Nioh 3: August-Termin für den Hell-Rising-DLC

Publisher Koei-Tecmo und Entwickler Team Ninja haben den Hell-Rising-DLC für "Nioh 3" vorgestellt. Einen Erscheinungstermin dafür gab man auch bekannt.

Demnach wird der Hell-Rising-DLC für "Nioh 3" ab 19. August erhältlich sein. Dieser ergänzt unter anderem eine neue Stage, frische Waffen und einen bedrohlichen Gegner in Form von Yagyu Jubei, dem einäugigen Schwertkämpfer. Zum Umfang der Erweiterung wurde dagegen leider nichts gesagt. Ein sehenswerter First Look Trailer stimmt uns mit bewegten Bildern auf den DLC ein.

Schon im April war ein kostenloses Update für "Nioh 3" veröffentlicht worden, das frische Inhalte und Features ergänzte. Unsere damalige Meldung zu diesem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Nioh 3" erschien am 6. Februar für PS5 und den PC.