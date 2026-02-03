Nioh 3: Dauer der Konsolenexklusivität bekannt

Schon in wenigen Tagen können wir uns bekanntlich in die Welt von "Nioh 3" stürzen. Jetzt ist auch bekannt, wie Lange die Periode von dessen Konsolenexklusivität andauern wird.

So hat ein Video von Sony verraten, dass "Nioh 3" sechs Monate lang konsolenexklusiv für PS5 erhältlich sein wird. Umsetzungen für Xbox Series X oder Switch 2 sind damit erst ab dem 6. August möglich. Auch wenn das vielleicht erstmal negativ klingen mag, sollte bedacht werden, dass diese Phase bei manchen Titeln mitunter auch schon eine Länge von einem Jahr hatte.

Erst letzte Woche wurde eine spielbare Demo von "Nioh 3" veröffentlicht. Wenn wir sie meistern, erhalten wir einen In-Game-Gegenstand als Belohnung. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Nioh 3" erscheint am 6. Februar für PS5 und den PC.