Nioh 3: Frisches Gameplay

Koei-Tecmo versorgt uns mit neuen Gameplay-Impressionen aus "Nioh 3". Diese solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns nämlich über acht Minuten lang ein packender Bosskampf aus "Nioh 3" geboten. Gegner ist kein Geringer als der Tiger of Kai, Takeda Shingen. Serientypisch geht es dabei in grafisch opulenter Form zur Sache und nur mit der richtigen Taktik können wir am Ende der Gewinner sein.

"Nioh 3" war Anfang Juni im Rahmen einer State of Play-Ausgabe enthüllt worden. Eine spielbare Demo ist auch schon verfügbar und macht Lust auf mehr.

"Nioh 3" erscheint Anfang 2026 für PS5. Weitere Plattformen wurden bislang noch nicht bestätigt.