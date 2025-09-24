Nioh 3: Releasetermin durchgesickert?

Bisher wurde das Releasefenster für "Nioh 3" lediglich mit Anfang 2026 angegeben. Es könnte sein, dass jetzt ein konkreter Erscheinungstermin durchgesickert ist.

So schreibt ein Onlinehändler, dass "Nioh 3" am 6. Februar 2026 für PS5 und den PC erscheint. Koei-Tecmo und Team Ninja haben sich bisher noch nicht zu dem Thema geäussert, weshalb wir es als Gerücht verbuchen müssen. Erfahrungsgemäss sind derartige Listungen, vor allem, wenn sie mit einem so konkreten Datum verbunden sind, ein guter Indikator, aber eben keine Garantie.

"Nioh 3" war im Juni bei einer State of Play-Ausgabe enthüllt worden. Im Anschluss wurde uns ziemlich regelmässig Gameplay aus dem kommenden Action-Rollenspiel gezeigt.