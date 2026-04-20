Nioh 3: Gratis-Update angekündigt

Koei-Tecmo und Team Ninja haben ein Update für "Nioh 3" in Aussicht gestellt. Dieses wird bereits nächste Woche verfügbar sein.

Besagtes Update für "Nioh 3" erscheint demnach am 27. April, also nächsten Montag, und wird einige Features und Inhalte ergänzen. Konkret handelt es sich dabei um Folgendes:

Mehrere Battle Scrolls mit hohem Schwierigkeitsgrad (Nebenmissionen)

Neuartiger Stein der Busse, welcher die +Werte und Seltenheitsgrade von Gegenständen erhöht, dafür aber einen höheren Schwierigkeitsgrad erfordert

Fertigkeiten als Belohnung für den Abschluss ausgewählter Kampfrollen-Missionen mit hohem Schwierigkeitsgrad

Balance-Anpassungen zur Verbesserung bestimmter Graces

Schon im Februar wurde die Dauer der Konsolenexklusivität von "Nioh 3" bekannt. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Nioh 3" erschien am 6. Februar für PS5 und den PC.