Nippets angekündigt

Entwickler und Publisher Blink Industries stellt uns "Nippets" für den PC vor. Bewegte Bilder gibt es in Form eines Trailers ebenfalls zu sehen.

Bei "Nippets" handelt es sich um ein handgezeichnetes Wimmelbildspiel, das die Freude am Beobachten von Menschen und kleinen Geschichten in den Mittelpunkt stellt. Wir schütteln darin Bäume, schauen durch Fenster und drehen Dinge, um Geheimnisse zu entdecken und das Leben von Menschen zu verfolgen.

Gleichzeitig stellt man uns "Nippets" 48 Sekunden lang mit einem ersten Trailer vor. Dieser erklärt primär das spielerische Grundgerüst.

"Nippets" erscheint im Frühjahr 2026.