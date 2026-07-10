No Case Should Remain Unsolved: August-Termin für die PS5-Umsetzung

Publisher Playism und Entwickler Somi haben bekanntgegeben, wann die PS5-Portierung von "No Case Should Remain Unsolved" erscheint. Demnach ist es im August soweit.

Konkret wird "No Case Should Remain Unsolved" ab 19. August auch für die aktuellste Sony-Konsole erhältlich sein. Inhaltliche oder technische Unterschiede zu den übrigen Versionen scheint es nicht zu geben und weitere Fassungen des Mystery Adventures, etwa für Xbox Series X, sind offenbar auch nicht angedacht.

"No Case Should Remain Unsolved" war schon im Mai für PS5 in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"No Case Should Remain Unsolved" erschien bereits am 17. Januar 2024 für den PC. Die Switch-Umsetzung folgte am 19. September 2024.