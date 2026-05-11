No Case Should Remain Unsolved auch für PS5

Publisher Playism und Entwickler Somi haben eine PS5-Portierung von "No Case Should Remain Unsolved" in Aussicht gestellt. Ein Releasefenster dafür gibt es auch schon.

Demnach wird "No Case Should Remain Unsolved" irgendwann im Sommer auch für Sonys aktuellste Konsole veröffentlicht. Inhaltliche oder technische Unterschiede zu den übrigen Versionen gibt es offenbar nicht. Wir schlüpfen also immer noch in die Rolle von Oberinspektorin Jeon Gyeongs und müssen das Verschwinden eines jungen Mädchens aufklären.

Einen Trailer zur kommenden PS5-Version von "No Case Should Remain Unsolved" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Dieser bietet hauptsächlich Einblicke in die Story und erklärt das Gameplay-Grundgerüst.

"No Case Should Remain Unsolved" erschien bereits am 17. Januar 2024 für den PC. Die Switch-Umsetzung folgte am 19. September 2024.