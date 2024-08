3 weitere Updates für No Man’s Sky?

In einem Post auf X feiert "No Man’s Sky"-Entwickler und Hello Games-Gründer Sean Murray das achtjährige Jubiläum des Open-World-Survival-Spiels. Die Grafik ist dabei so gestaltet, dass drei Plätze frei sind. Dies lässt Fans spekulieren, dass wir uns nach dem Erfolg der letzten Erweiterung "Worlds Part 1" auf drei weitere Updates freuen können.

In einer davon unabhängigen Meldung erfahren wir auf Reddit, dass ein "No Man’s Sky"-Fan einen erdähnlichen Planeten gefunden hat. Auch wenn es nicht der erste gefunde grünblaue Planet ist, der an die Erde erinnert, ergibt sich bei dem Fund von Redditor 'Goldyisus63' jedoch eine Kontinent-Konstellation, die der von Südamerika und Afrika entspricht. Gefragt, wie der Planet nach der Landung aussieht, enden jedoch die Gemeinsamkeiten. So gibt es dort überall Palmen und der Himmel ist orange.

Den seltenen Zufallsfund könnt ihr euch unter diesem Link anschauen.