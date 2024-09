Hello Games schraubt immer noch an seinem "No Man's Sky". Jetzt wurde das Aquarius-Update für das langlebige Action-Adventure veröffentlicht.

Besagtes Aquarius-Update für "No Man's Sky" erlaubt es uns jetzt, darin zum Angler zu werden. Aber das ist noch nicht alles, denn es wurden damit auch unter anderem neue Rezepte und Trophäen ergänzt. Wer sämtliche Informationen dazu lesen möchte, sollte sie in den englischen Patchnotes vorfinden. Ein Trailer stimmt uns zusätzlich darauf ein.

"No Man's Sky" wurde ursprünglich 2016 veröffentlicht und ist ein Science-Fiction-Erkundungsspiel in einem prozedural generierten Universum. Es bietet eine riesige Anzahl von Planeten und Sternensystemen, die es zu erforschen gilt. Ihr könnt dabei wählen, ob ihr den intergalaktischen Spielplatz erforscht, craftet, baut, handelt, kämpft oder einfach nur versucht, zu überleben.

"No Man's Sky" ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, PC und PlayStation VR2 erhältlich.