Beacon-Update für No Man's Sky verfügbar

Hello Games schraubt weiter an seinem "No Man's Sky". Jetzt ist das sogenannte Beacon-Update für das langledige Open-World-Action-Adventure erschienen.

Hier wird uns das Beacon-Update für "No Man's Sky" über eineinhalb Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei hebt man natürlich vor allem die neuen Inhalte hervor.

Zudem wurde bestätigt, dass "No Man's Sky" auf der Switch 2 ei Launch-Day-Update spendiert wird. Dieses möbelt den Titel unter anderem optisch auf.

"No Man's Sky" wurde 2016 veröffentlicht und ist ein Science-Fiction-Erkundungsspiel in einem prozedural generierten Universum. Es bietet eine riesige Anzahl von Planeten und Sternensystemen, die es zu erforschen gilt. Ihr könnt dabei wählen, ob ihr den intergalaktischen Spielplatz erforscht, craftet, baut, handelt, kämpft oder einfach nur versucht, zu überleben.

"No Man's Sky" ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, PC und PlayStation VR2 erhältlich. Die Swich-2-Version folgt heute.