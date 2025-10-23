No Man's Sky: Breach-Update erschienen

Auch nach über neun Jahren versorgt Hello Games sein "No Man's Sky" immer noch fleissig mit frischen Inhalten. Jetzt ist das Breach-Update verfügbar.

Einen atmosphärischen Trailer zu besagtem Breach-Update für "No Man's Sky" gibt es gleichzeitig auch zu sehen. Dieser stimmt uns 51 Sekunden lang auf die neuen Inhalte ein.

Mit dem "Breach"-Update wird das Universum von "No Man's Sky" um neue Inhalte für Entdecker und Bastler erweitert. Wir können dadurch erstmals verlassene Weltraumwracks erkunden, wertvolle Ressourcen bergen und daraus seltene Schiffsteile fertigen. Die überarbeitete Werkstatt bietet zudem weitere Module und Bauelemente, um individuelle Raumschiffe noch detaillierter zu gestalten.

Ergänzend führt die frische Expedition in ein trostloses, geheimnisvolles Universum, in welchem die Überreste eines gestrandeten Schiffs auf ihre Entdeckung warten. Neben frischen vertikalen Strukturen, leuchtenden Triebwerken und besonderen Atlas-Designs bietet das Update auch auffälligere Planeten, tiefere Ozeane und instabile Gasriesen. Wir durchqueren dabei violett leuchtende Sternsysteme, erleben atmosphärische Erkundungen und stossen auf eine düstere Geschichte, welche den Titel passend zur Halloween-Zeit um eine mystische Facette bereichert.

"No Man's Sky" ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2, PC und PlayStation VR2 erhältlich.