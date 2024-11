No Man's Sky: Expeditionen kehren zurück

Hello Games kündigt an, dass die Expeditionen aus "No Man's Sky" zeitlich begrenzt zurückkehren. Einen konkreten Ablaufplan dafür gibt es bereits.

Demnach werden die Expeditionen in "No Man's Sky" in folgenden Zeiträumen verfügbar sein:

Omega: 27. November - 11. Dezember

Adrift: 11. Dezember - 25. Dezember

Liquidators: 25. Dezember - 8. Januar

Aquarius: 8. Januar - 22. Januar

The Cursed: 22. Januar - 5. Februar

"No Man's Sky" wurde 2016 veröffentlicht und ist ein Science-Fiction-Erkundungsspiel in einem prozedural generierten Universum. Es bietet eine riesige Anzahl von Planeten und Sternensystemen, die es zu erforschen gilt. Ihr könnt dabei wählen, ob ihr den intergalaktischen Spielplatz erforscht, craftet, baut, handelt, kämpft oder einfach nur versucht, zu überleben.

"No Man's Sky" ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, PC und PlayStation VR2 erhältlich.