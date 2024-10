Halloween-Expedition für No Man's Sky verfügbar

Hello Games hat eine schaurige Halloween-Expedition für "No Man's Sky" veröffentlicht. Sie heisst "The Cursed" und wird uns mit einem Trailer vorgestellt.

Hier werden wir eineinhalb Minuten lang auf die Halloween-Expedition für "No Man's Sky" eingestimt. Dabei gibt es einige atmosphärische Sequenzen zu sehen.

"The Cursed" führt ein ungewohnt düsteres Gameplay-Event ein, das uns eine gruselige Atmosphäre bietet. Im Rahmen dieses Events navigieren wir uns nämlich durch ein zwielichtiges Universum, das sich an den Grenzen zweier Realitäten bewegt. Hier können die Barrieren der Zeit und des Raums verschwimmen, was unter anderem zu plötzlichen Übergängen zwischen Tag und Nacht führt.

"No Man's Sky" wurde ursprünglich 2016 veröffentlicht und ist ein Science-Fiction-Erkundungsspiel in einem prozedural generierten Universum. Es bietet eine riesige Anzahl von Planeten und Sternensystemen, die es zu erforschen gilt. Ihr könnt dabei wählen, ob ihr den intergalaktischen Spielplatz erforscht, craftet, baut, handelt, kämpft oder einfach nur versucht, zu überleben.

"No Man's Sky" ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, PC und PlayStation VR2 erhältlich.